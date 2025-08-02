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Новини
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Фінансовий регулятор Люксембургу підтвердив контроль Namsen над 95% акцій Kernel

Регулятор Люксембургу підтвердив контроль Namsen над 95% акцій Kernel

Фінансовий регулятор Люксембургу – Комісія з нагляду за фінансовим сектором (CSSF) – офіційно підтвердив, що Namsen Limited володіє понад 95% акцій Kernel.

Це означає, що компанія має право провести процедуру викупу акцій у міноритарних акціонерів, пише Lb.ua.

CSSF не дозволила б запуск цього процесу, якби існували будь-які сумніви щодо того, що частка Namsen перевищує 95% чи може зменшитися. Відтак, фінансовий регулятор Люксембургу визнав, що структура власності є стабільною, а спроби міноритаріїв її оскаржити виглядає юридично слабкою, зазначають у Namsen.

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Як повідомлялося, 13 квітня 2023 року рада директорів Kernel прийняла рішення про делістинг акцій компанії з торгів на Варшавській фондовій біржі.

Однак, група міноритарних акціонерів (вісім акціонерів, які разом володіють 1,2 млн акцій, що становить 0,4% від загальної кількості випущених акцій) оскаржила в Окружному суді Люксембургу це рішення, ініціювавши 5 судових справ, дві з них Namsen вже виграв.

Автор: 

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І що?
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02.08.2025 14:01 Відповісти
Єкономични ухилянти повинни платити 100% податків в Україні.
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02.08.2025 14:03 Відповісти
*******, як цікаво...
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02.08.2025 14:17 Відповісти

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