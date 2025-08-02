"Інститут титану" виставили на приватизацію за 100 мільйонів. Це єдина подібна установа у Європі

Фонд державного майна України оголосив електронний аукціон з продажу державного пакета акцій АТ "Інститут титану" з початковою вартістю 99,77 млн грн (без ПДВ).

Торги відбудуться 12 серпня в системі "Прозорро.Продажі", заявки прийматимуть до 20:00 11 серпня, повідомляє пресслужба Фонду.

На балансі товариства знаходиться 56 об’єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею 26,5 тис. м², п’ять земельних ділянок площею майже 2,9 га і три транспортні засоби 2002-2019 років випуску. Частину площ (364,6 м²) уже передано в оренду за трьома договорами. На підприємстві працюють 80 фахівців.

За даними на сайті підприємства, АТ "Інститут титану" – єдина в Європі комплексна науково-дослідна та проектна установа у галузі виробництва титану і магнію, первинної кольорової металургії. Підприємство виконує повний комплекс дослідницьких та проєктних робіт з отримання рідкісноземельних металів (галій, германій, цирконій, гафній, ванадій, тантал, ніобій та ін.). Підрозділом "Інституту титану" є Запорізький металургійний дослідно-промисловий завод, який виробляє порошки титанові та вироби з них.

Умови приватизації зобов’язують покупця протягом року погасити заборгованість перед працівниками та бюджетом і протягом перших шести місяців не допускати скорочення персоналу.

Фонд наголошує, що об’єкт має розвинену інженерну інфраструктуру, розташований поруч із важливими транспортними магістралями, не обмежений у використанні за цільовим призначенням і може стати вигідною інвестицією для подальшого розвитку науково-виробничої бази або комерційних проєктів.

Зауважимо, що ФДМУ вже неодноразово намагався приватизувати "Інтитут титану", але безуспішно.

Раніше повідомлялось, що Фонд державного майна України виставив на приватизацію хлібокомбінат на Харківщині за 113 мільйонів.