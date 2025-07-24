Хлібокомбінат на Харківщині виставили на приватизацію за 113 мільйонів. ФОТОрепортаж

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс державного підприємства "Новопокровський комбінат хлібопродуктів" у Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Аукціон відбудетья 5 серпня цього року, реєстрація триває до 4 серпня, 20:00.

Актив площею 57 524,5 кв. м включає 83 одиниці нерухомого майна та інфраструктури, 53 одиниці транспортних засобів та спецтехніки та 3034 одиниці рухомого майна. Локація – Харківська область, Чугуївський район, селище Новопокровка, вул. ім. В. Вєсіча, 1.

Стартова ціна складає 113,16 млн грн.



















Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України за перше півріччя 2025 року вже залучив рекордні 5,18 млрд грн.

Також стало відомо, що за перші шість місяців 2025 року у системі "Prozorro.Продажі" відбулося 388 успішних аукціонів, де аграрії отримали в суборенду майже 30 тис. га державних сільськогосподарських земель.