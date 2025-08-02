Мінекономіки зберігає прогноз зростання економіки у 2025 році попри гірші оцінки Нацбанку

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що Мінекономіки станом на початок серпня зберігає макропрогноз, за якого зростання реального ВВП України у 2025 році очікується на рівні 2,6–2,7%.ґ

За словами міністра, оновлені розрахунки можуть з’явитися наприкінці серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Соболев також пояснив, що у другому півріччі темпи відновлення мають прискоритися порівняно з торішньою базою, на яку вплинуло масоване руйнування енергетичної інфраструктури.

Серед поточних ризиків міністр назвав погіршення врожаю через посуху, але зазначив, що це частково компенсує швидкий розвиток оборонно-промислового комплексу.

Раніше премєр-міністерка Юлія Свириденко обіцяла прискорення відновлення економіки України у 2025 році до "не менше 3%".

Водночас у липні Національний банк погіршив прогноз зростання економіки (ВВП) цього року до 2,1% та до 2-3% у 2026-2027 роках. Відповідні оцінки виходять з базового сценарію, який передбачає продовження війни з поступовим поверненням економіки до нормальних умов функціонування.