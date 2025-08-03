Федоров порадив українцям оновити "Дію". Раніше в застосунку стався технічний збій

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров порадив українцям оновити застосунок "Дія" для коректної роботи після технічного збою.

Про це Федоров написав у Telegram.

"Оновіть застосунок "Дія" – уночі модернізували сертифікати безпеки. Цієї ночі команда "Дії" оновила сертифікати шифрування SSL. Ми робимо це регулярно, адже "Дія" повинна бути не лише зручною, а й безпечною", – розповів Федоров.

Він зазначив, що оновити застосунок можна через Play Market або Apple Store.

Повідомлялося, що в роботі застосунку "Дія" вранці неділі, 3 серпня, було зафіксовано технічний збій. Згідно з повідомленнями користувачів, при спробі входу в застосунок на екрані з'являлося повідомлення про помилку, що унеможливлювало доступ до цифрових документів і послуг.

Раніше повідомлялося, що з 1 серпня "Укрзалізниця" зробила обов'язковою верифікацію через "Дія.Підпис" при купівлі квитків на три поїзди замість п'яти, як планувалося раніше.