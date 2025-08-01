Квитки на потяг тільки з "Дією": Після критики "Укрзалізниця" обмежила експеримент трьома поїздами

Із 1 серпня "Укрзалізниця" зробила обов'язковою верифікацію через "Дія.Підпис" при купівлі квитків на три поїзди замість п'яти, як планувалося раніше.

Як пояснили в пресслужбі залізничної компанії, таке рішення ухвалили після масових скарг пасажирів.

Отже, від сьогодні підтвердження особи через "Дія.Підпис" знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Відтак, з попереднього переліку поки що прибрали поїзди №105/106 Одеса – Київ та №91/92 Львів – Київ.

Водночас, щоб забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, придбати їх можна буде лише у кількох залізничних касах в Україні:

у Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

При цьому в компанії не відмовляються від намірів поширити таку практику і на інші потяги у внутрішньому сполученні.

"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", – додали в "Укрзалізниці".

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Як повідомлялося, раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський пояснював, що такий крок спрямований на боротьбу зі спекулянтами. Водночас він визнав, що громадяни, які не мають "Дії", придбати квитки на такі потяги не зможуть.

Нагадаємо, минулого року "Укрзалізниця" запровадила обов'язкову верифікацію через "Дія.Підпис" для міжнародних рейсів.