Голова "Укрзалізниці" заявив про падіння вантажних перевезень на 12%

У першому півріччі 2025 року "Укрзалізниця" перевезла 79,6 мільйона тонн вантажів, що на 11,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив у Facebook.

"З такою динамікою впродовж року річний показник буде приблизно 50-52% до обсягу вантажів в період до повномасштабного вторгнення (2021 рік)", – зауважив голова компанії.

Він уточнив, що найбільше падіння зафіксовано у перевезеннях кам’яного вугілля (-27,5%), а також зерна та продуктів перемолу (-32,5%). Водночас перевезення будматеріалів зросли на 4%, цементу – на 10%.

За видами сполучення перевезення на експорт впали на 13,5% – до 38,7 млн тонн, а внутрішні перевезення – на 11,7%, до 35,5 млн тонн. Водночас імпортні перевезення трохи зросли – 5,3 млн тонн (+5,4%).

Щодо пасажирських перевезень Перцовський додав, що пасажиропотік "Укрзалізниці" у першому півріччі зріс до 13,52 млн пасажирів, це на 1,2% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Голова "Укрзалізниці" нагадав, що цього року компанія отримала понад 4,3 мільярда гривень дотацій з держбюджету. Водночас вона продовжує сплачувати купонні платежі за єврооблігаціями, які досі не змогла реструктуризувати.

"Попри суттєве погіршення фінансового стану, збитки та дефіцит ліквідності, "Укрзалізниця" виконала купонні платежі за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках (дата сплати – 9 та 15 липня відповідно). Це складне, але необхідне рішення, адже воно лишило відкриті двері для подальшої взаємодії із нашими фінансовими партнерами", – пояснив Перцовський.

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Як повідомлялося, наприкінці 2024 року "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.

Кредитори не погодилися на цю пропозицію, тому на початку січня цього року "Укрзалізниця" ухвалила рішення здійснити платежі за єврооблігаціями на суму $38,27 млн, нараховані з липня 2024 року.

Водночас "Укрзалізниця" вимагає підвищення державних регульованих тарифів на перевезення вантажів, пояснюючи це нестачею коштів.