Країни ОПЕК+ домовилися про дострокове збільшення квот на видобуток нафти

Вісім країн-учасниць угоди про обмеження видобутку нафти ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман) домовилися збільшити квоти на видобуток нафти у вересні на 547 тисяч барелів на добу, порівняно з очікуваним обсягом видобутку у серпні.

Про це повідомляється на сайті ОПЕК за результатами зустрічі, що відбулася 3 серпня.

Таке рішення ухвалили "з огляду на стабільні світові економічні перспективи та поточні здорові фундаментальні показники ринку, що відображається в низьких запасах нафти".

Це збільшення квот дозволить достроково виконати план поступового повернення на світовий ринок 2,2 мільйона барелів нафти на день, які припадали на ці країни в межах добровільного скорочення видобутку у попередні роки.

При цьому країни ОПЕК+ розглядають можливість переглянути строки скасування ще одного рішення про обмеження видобутку в обсязі близько 1,66 мільйона барелів на добу, термін дії якого наразі закінчується наприкінці 2026 року, повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох делегатів зустрічі.

Вони зауважили, що його відновлення квот залежатиме від стану фундаментальних показників ринку, один з них припустив, що це обмеження можуть скасувати вже цього року.

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Недільне рішення країн ОПЕК+ ухвалили на тлі посилення дипломатичного тиску з боку президента США Дональда Трампа на співлідера нафтового пакту Росію. Трамп погрожував запровадити підвищені мита для країн-покупців російської нафти, якщо РФ не продемонструє швидкого прогресу у напрямку припинення вогню у війні в Україні.

Перебої з експортом з РФ загрожуватимуть зростанням цін на сиру нафту та суперечитимуть неодноразовим закликам Трампа до її здешевлення.

На цьому тлі віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак у четвер здійснив рідкісний візит до Ер-Ріяду, щоб обговорити "співпрацю між країнами" з міністром енергетики Саудівської Аравії принцом Абдулазізом бін Салманом. Дві країни спільно очолюють ОПЕК+ з моменту її створення майже десять років тому.

Втім, попри дострокове збільшення квот для восьми країн ОПЕК+, суттєвого падіння світових цін на нафту не відбулося – ф'ючерси на Brent у Лондоні торгуються трохи нижче $70 за барель минулого тижня.

Стійкість ринку частково була зумовлена тим фактом, що для заповнення збільшених квот країнам ОПЕК+, принаймні на початкових етапах, не вистачило обіцяних обсягів сировини, оскільки саудівці змусили країни, які раніше перевищували квоти, відмовитися від відведених їм підвищень як компенсацію, зазначає Bloomberg.

Як повідомлялося, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), до кінця року на ринку нафти очікується значний профіцит. JPMorgan Chase & Co. та Goldman Sachs Group Inc. очікують, що ціни впадуть до $60 за барель або нижче в четвертому кварталі.