МХП Косюка офіційно став власником одного з найбільших виробників курятини в Іспанії

Найбільший в Україні виробник курятини МХП Юрія Косюка офіційно закрила угоду про придбання понад 92% статутного капіталу Grupo UVESA – одного з лідерів сфери виробництва м’яса птиці та свинини в Іспанії з вертикально інтегрованою структурою.

Відтепер МХП контролює основні процеси та операційну діяльність іспанської компанії, повідомляє пресслужба групи.

"Закриття угоди стало можливим після завершення періоду приєднання до Договору купівлі-продажу акцій (SPA), підписаного у березні 2025 року, а також після отримання всіх необхідних дозволів регуляторних органів", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, МХП отримала схвалення від антимонопольних органів України, Іспанії, Саудівської Аравії, Сербії, Чорногорії, Косова, а також дозвіл на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Європейської комісії. Після цього угоду було офіційно завершено.

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Як повідомлялося, МХП став власником іспанської компанії Grupo UVESA через свою дочірню компанію у Словенії – Perutnina Ptuj, придбану у 2019 році.

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка за підсумками роботи у 2024 році отримав $144 мільйони чистого прибутку, що дещо більше, ніж у 2023 році ($142 млн).

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Має виробничі потужності в Україні, на Балканах та в Іспанії. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Основний власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – понад 36 тис. Торгові марки МХП – "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський" та інші.

Grupo UVESA – одна з найбільших компаній харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів.