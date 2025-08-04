Кабмін запустив конкурс на посаду голови Митної служби. Хто його обиратиме?

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення конкурсної комісії для організації відкритого відбору на посаду керівника Державної митної служби України.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

За її словами, до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

Зокрема, від України до складу комісії увійшли:

Андрій Єрашов – керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

Дмитро Олійник – голова Ради Федерації роботодавців України;

Олег Тимків – директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

Арунас Адоменас – митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

Девід Бернстайн – експерт з питань врядування та інституційних реформ;

Куніо Мікурія – міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

Свириденко додала, що Кабмін також затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці.

"Це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", – зазначила очільниця уряду.

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Як повідомлялося, ще у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці, але вона так і не розпочалася. Кабінет Міністрів мав розглянути комплексний план реформування Державної митної служби до 17 червня цього року, але не зробив цього.

На той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що для його реалізації необхідно знайти "сотні мільйонів доларів", але цих коштів немає.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"