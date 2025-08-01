Свириденко змінила думку після вимоги Єврокомісії: Кабмін призначить голову БЕБ після поліграфа

Кабінет Міністрів наступного тижня призначить обраного на конкурсі керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) після того, як він пройде поліграф.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з обраним експертною комісією кандидатом на посаду директора БЕБ Олександром Цивінським.

"Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", – написала Свириденко.

Вона додала, що вже наступного тижня уряд може затвердити його на посаді голови БЕБ.

"Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", – зазначила Свириденко.

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Як повідомлялося, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Проте 7 липня Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки через "безпекові оцінки" та звернувся до Конкурсної комісії з пропозицією подати дві інші кандидатури.

Вже після свого призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявляла, що не бачить підстав переглядати це рішення.

"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", – говорила вона у коментарі Bloomberg.

Однак наприкінці липня Єврокомісія назвала а голови БЕБ, відповідно до чинних процедур, однією з умов продовження фінансової допомоги Україні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Уряд саботує зміни в БЕБ: Як владі не сподобався обраний міжнародними експертами очільник бюро