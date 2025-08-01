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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Свириденко змінила думку після вимоги Єврокомісії: Кабмін призначить голову БЕБ після поліграфа

Свириденко анонсувала призначення голови БЕБ

Кабінет Міністрів наступного тижня призначить обраного на конкурсі керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) після того, як він пройде поліграф.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками зустрічі з обраним експертною комісією кандидатом на посаду директора БЕБ Олександром Цивінським.

"Погодили з Олександром, як зняти всі питання та сумніви у цивілізований спосіб, і домовились з ним про проходження поліграфа. Це гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі", – написала Свириденко.

Вона додала, що вже наступного тижня уряд може затвердити його на посаді голови БЕБ.

"Розраховую, що вже наступного тижня зможемо ухвалити відповідне рішення, яке дозволить оновити роботу БЕБ та буде значним внеском у позитивне перезавантаження відносин між державою та бізнесом", – зазначила Свириденко.

Читайте також: Єврокомісія вимагає якнайшвидше призначити керівника БЕБ. Свириденко раніше відмовлялася

Як повідомлялося, 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Проте 7 липня Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки через "безпекові оцінки" та звернувся до Конкурсної комісії з пропозицією подати дві інші кандидатури.

Вже після свого призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявляла, що не бачить підстав переглядати це рішення.

"Кабмін діяв відповідно до встановленої процедури: ми отримали подання від конкурсної комісії, провели колективне голосування й повернули рішення назад комісії", – говорила вона у коментарі Bloomberg.

Однак наприкінці липня Єврокомісія назвала а голови БЕБ, відповідно до чинних процедур, однією з умов продовження фінансової допомоги Україні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Уряд саботує зміни в БЕБ: Як владі не сподобався обраний міжнародними експертами очільник бюро

Автор: 

Кабмін (7880) Бюро економічної безпеки (478) Цивінський Олександр (1)


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Топ коментарі
+7
А її також перевірять?
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01.08.2025 14:20 Відповісти
+3
..волшебный пендель не дураки придумали..
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01.08.2025 15:18 Відповісти
+3
Свириденко - лялька-маріонетка, вона своєї думки в принципі не може мати щодо державних справ, як господарі за нитку смикнуть, так і зробить, туди і повернеться.
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01.08.2025 15:20 Відповісти
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У цих чортів щогодинні зміни...
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01.08.2025 13:58 Відповісти
Цинічна найнахабніша школа , каламоя , папіка зегнид , всеодно ,змахлюють , як завжди ! Для зейла і ойго мафії , діє ,тільки кнут - перекрити намародерені мільярди за 6 років ,в офшорних рахунках ,кріпту , по всьому Світу !
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01.08.2025 16:09 Відповісти
А її також перевірять?
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01.08.2025 14:20 Відповісти
А в якому Законі це прописано? Не думав,що примьєр-міністр така тупа.
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01.08.2025 14:38 Відповісти
вона не тупа , а залежна на 💯% від ермака , перевірена роками - маріонетка кінчена
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01.08.2025 16:11 Відповісти
..волшебный пендель не дураки придумали..
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01.08.2025 15:18 Відповісти
Свириденко - лялька-маріонетка, вона своєї думки в принципі не може мати щодо державних справ, як господарі за нитку смикнуть, так і зробить, туди і повернеться.
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01.08.2025 15:20 Відповісти
поліграф... як же вони бздять...всіх тих зелених тварєй разом зі шматою свириденко пропустити через поліграф, як би вони , суки, заспівали.
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01.08.2025 15:26 Відповісти
поліграфом , можно зманіпалювати , посадять " свого чоловічка " ,маріонетку питання задавати В зелених гнид , останній шанс з БЕБ ! Вони не відступлять поразка , смерті подібна
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01.08.2025 16:22 Відповісти
Свириденчиха, уже готова і курси пройти, після її «ПОТУЖНИХ» вихилясів кормою щодо «чаво ізволітє і куда», перед відправкою її на послицю!!
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01.08.2025 15:28 Відповісти
Рекомендую знамениті на весь світ курси мінету в Болгарії
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01.08.2025 15:38 Відповісти
Тільки зе- команда з усього робить проблему на рівному місці!...
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01.08.2025 15:34 Відповісти
а пані Свириденко проходила поліграф?
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01.08.2025 16:00 Відповісти
Стардеса єрмака взагалі знайома із чинним законодавстом держави, в якій вона виконує роль маріонеткового прем'єр-міністра?
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01.08.2025 16:03 Відповісти
А єлдаковській посадці слабо пройти поліграф?
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01.08.2025 16:25 Відповісти
а вона вже пройшла поліграф?
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01.08.2025 16:32 Відповісти

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