Криза посилюється: Половина найбільших будівельних компаній Росії втратили майже 45% доходів за пів року

Скасування пільгової іпотеки та підвищення відсоткових ставок залишили дев'ять із двадцяти найбільших забудовників Росії без мільярдів рублів доходу в першому півріччі 2025 року.

Зокрема, виторг групи "Югстройінвест" знизився на 45%, порівнняо з аналогічним періодом попереднього року, – до 29 млрд руб., пише The Moscow Times із посиланням на підрахунки російської консалтингової компанії Macon.

Виторг будівельної групи "Точно" впав на 43% (10 млрд руб.), Setl Group – на 41% (52 млрд руб.). Падіння зафіксовано також у інших великих компаній як "Расцветай", "Еталон", "Самольот", А101, Level Group та "Брусника".

Паралельно з цим, власні розрахунки російського сервісу "Пульс продажів новобудов" фактично підтвердили висновки Macon: за їх даними виручка "Точно" скоротилася на 42,9%, "Еталону" – на 42,1%, "Югстройінвесту" – на 41,4%, Setl Group – на 36,5%, А101 – на 36,4%.

У Level Group зазначають, що понад половина будівельних компаній із топ-10 у РФ уже демонструють відставання від торішніх показників.

У Setl Group пояснюють спад згортанням у Росії із липня 2024 року безадресної іпотеки з держпідтримкою, жорсткішими умовами інших програм та зростанням ключової ставки ЦБ. Найбільше просів попит на масове житло, де субсидії відіграють ключову роль.

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За даними "Дом.рф", у січні–червні продажі новобудов упали на 46% у Краснодарському краї, на 42% у Новосибірській та на 39% у Свердловській областях. У Ленінградській області та Москві й Підмосков’ї падіння буле меншим гострим проте все ще критичним, зважаючи на об’єм ринку – на 12% та 14% відповідно.

Загалом надходження на ескроу-рахунки за півріччя скоротилися на 13% р/р – до 2,25 трлн руб. "Дом.рф" також повідомляв, що девелопери реалізували 10,4 млн м² житла за півріччя – на 26% менше, ніж роком раніше; у грошах це мінус 16% (2,1 трлн руб.).

Раніше повідомлялось, що в Росії кожен п’ятий автосалон може закритися через падіння попиту на автомобілі.