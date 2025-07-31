Криза у Росії посилюється: Кожен п’ятий автосалон може закритися через падіння попиту на автомобілі

За результатами другого кварталу 2025 року, через падіння попиту на нові легкові автомобілі та зростання витрат у Росії закрились 137 автосалонів.

До кінця 2025 року ризикують закритися до 20% автосалонів, повідомляє The Moscow Times із посиланням на дані російського агентства "Автостат".

Фактично російський ринок нових автомобілів переживає найглибшу кризу за останні роки, кажуть місцеві аналітики. Наразі загальна кількість шоурумів по країні зменшилась до 2950, тож до кінця року можуть закритися ще сотні автосалонів.

За даними "Автостату", через падіння попиту на автомобілі на складах накопичилось близько 500 тис. непроданих машин – запас, що покриває від чотирьох до семи місяців реалізації за нинішніх темпів, тоді як нормативним вважається двомісячний.

Керівники великих російських автодилерів "Автодом" та "Авилон" визнають, що сьогодні працюють практично з нульовою рентабельністю й відмовляються від франшиз, здатних продавати лише кілька авто на місяць.

При чому під удар потрапили не лише нові для російського ринку китайські бренди Kaiyi, BAIC і Livan, а також російські "Москвич" і "Соллерс". Не оминула криза й преміум-сегмент: "Автодом" уже закрив салон Lamborghini у "Москва-Сіті".

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Раніше повідомлялось, що склади російських автодилерів переповнені, а продажі нових авто у першому півріччі 2025 року впали на 26% у річному обчисленні – до 530,4 тис. одиниць.

Паралельно з цим, Російський "КамАЗ" слідом за "АвтоВАЗом" та "ГАЗом" скорочує робочий тиждень.