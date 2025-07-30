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Новини Стан російської економіки
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Криза в російському автопромі: "АвтоВАЗ" уріже зарплати працівникам на 20%

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" повідомив працівників про зменшення зарплат щонайменше на 20% із кінця вересня.

Скорочення виплат торкнеться не лише базового окладу працівників, а й надбавок за понаднормові години роботи, повідомляє The Moscow Times із посиланням на російські Telegram-канали.

Зменшення виплат робітникам відбудеться одночасно з переходом головного підприємства "АвтоВАЗу" в Тольятті на скорочений, чотириденний робочий тиждень. Компанія пояснює цей крок складною ситуацією на внутрішньому ринку, оскільки попит на нові авто обвалився, склади переповнені непроданою продукцією, а висока ключова ставка Центробанку РФ обмежує доступність автокредитів.

Зауважимо, що до схожих кроків вдаються й інші російські автовиробники – про перехід на скорочений графік роботи оголосили "КамАЗ" та ГАЗ. Водночас Павлівський автобусний завод взагалі тимчасово зупинив конвеєр через нестачу замовлень.

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Як повідомлялося, "АвтоВАЗ" прогнозує падіння ринку легкових автомобілів у РФ цього року на 25% – до 1,1 мільйона штук, оновлений прогноз російської "Асоціації європейського бізнесу" також передбачає падіння на 24%.

За даними аналітичного агентства "Автостат", у першому півріччі авторинок Росії впав на 26,3% – до 530 375 одиниць проданих авто, при цьому в червні падіння прискорилося. Продажі "АвтоВАЗу" скоротилися на 25%, або лише 155 481 проданих авто.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку вже за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.

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авто (4228) росія (14779) АвтоВАЗ (92) зарплата (1159)


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Урізати їм зарплати і всіх пересадити з іномарок на автотаз🤬
Гірше не покараєш!
Бо НАТО нападе 😂
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30.07.2025 15:35 Відповісти
"Маестро, врєжтє туш !"

алілуйя !

.
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30.07.2025 15:35 Відповісти
Ой як гарно!
Ну, то на користь. Зміцнюйтесь (крепчайте).
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30.07.2025 15:36 Відповісти
Ото ху...лята здивувалися, вони даже не знали про зарплату, думали дали перепуску на завод і забезпечивай себе як можеш
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30.07.2025 15:41 Відповісти
Так в білими ладами все вже затоварено, чи перейшли на пакет пельменів?
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30.07.2025 17:10 Відповісти

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