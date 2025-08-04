Свириденко наказала перевірити статки родини голови Енергетичної митниці Комара

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, за участю НАЗК та правоохоронців, перевірити факти можливих зловживань, викладені в розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара.

Свириденко додала, що вимагає "невідкладно" доповісти про висновки й ужиті заходи, повідомила вона у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти виявили, що голова Енергетичної митниці Анатолій Комар користується преміум-автомобілем, квартирами та паркомісцями в дорогому ЖК, його дочка навчається в одному із найпрестижніших коледжів Лондона, а тесть під час повномасштабної війни збудував величезний маєток біля озера вартістю близько 70 мільйонів гривень.

Анатолій Комар – родом із Полтавщини, йому 44, але він вже на пенсії за вислугою років, адже близько двох десятиліть пропрацював у Службі безпеки України. Після цього він два роки працював радником в групі компаній VS Energy, яка у 2023 році потрапила під санкції РНБО через зв’язки із Росією. Зараз зарплата Комара на митниці складає близько 90 тисяч гривень на місяць.

Водночас Комар пов’язаний з компанією, яка може бути причетною до завезення в Україну компонентів для пального російського походження та ухилення від сплати податків, з'ясували "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).