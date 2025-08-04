Через експорт металобрухту Україна втрачає мільярди, це підриває обороноздатність, – голова НАДПУ

Через різке зростання обсягів експорту металобрухту торік Україна втратила понад 2 мільярди гривень, і ця сума буде збільшуватися.

Про це виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак заявила у коментарі УНІАН.

"Рішення Європейського Союзу запровадити нагляд за торгівлею металобрухтом підтверджує: у сучасному світі брухт – це стратегічний ресурс, а не відходи. Тим часом Україна перебуває в незрівнянно більш критичній ситуації: наш металургійний сектор, життєво важливий і для оборони, і для майбутньої відбудови, потерпає від дефіциту сировини. Цей дефіцит лише у 2025 році, за попередніми оцінками, складе від 300 до 400 тис. тонн – і це ще до того, як хоча б одна тонна піде на експорт", – розповіла Оринчак.

Вона зауважила, що плани щодо експорту брухту на 2025 рік практично дорівнюють прогнозованому річному дефіциту на внутрішньому ринку. Таким чином, експорт не просто відбувається паралельно, а безпосередньо поглиблює дефіцит сировини для української промисловості.

"Для бюджету наслідки такої політики є вкрай негативними. Переробка тонни брухту на сталь всередині країни генерує у 8,5 разів більше надходжень до економіки, ніж її експорт. Одна тонна сталі приносить близько $1 200 валютної виручки, тоді як тонна експортованого брухту – лише до $350. Тому 293 тис. тонн брухту, експортовані у 2024 році, є втраченою можливістю отримати для економіки додаткові 2 млрд грн", – наголосила Оринчак.

Вона також зауважила, що часто експортні операції щодо брухту проводяться через фізичних осіб-підприємців, що мінімізує податкові надходження до бюджету. Крім того, існують обґрунтовані підозри, що валютна виручка від таких угод не завжди повертається до України, що позбавляє державу життєво важливих надходжень у воєнний час.

"Фактично, ми не лише втрачаємо сировину, а й опосередковано субсидуємо промисловість економічних конкурентів. Ця ситуація підриває нашу обороноздатність та майбутню відбудову. Кожна тонна брухту повинна працювати на відбудову та захист України, а не на живлення іноземних промисловців. Це питання національного економічного суверенітету", – заявила голова НАДПУ.

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Як повідомлялося, раніше у Федерації металургів підрахували, що через "сірий" експорт металобрухту у першому півріччі 2025 року Україна втратила вже 3 мільярди гривень.

За даними Федерації, український металобрухт вивозиться спершу до ЄС, де не діють мита, а вже звідти – реекспортується в Туреччину. Це дозволяє експортерами уникати сплати українського експортного мита у розмірі 180 євро за тонну брухту.