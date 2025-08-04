Гривня різко знизилася щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок
Курс гривні суттєво знизився щодо євро, але залишається відносно стабільним щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 5 cерпня, на рівні 41,7901 грн/$, порівняно із 41,7644 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 70 копійок – до 48,3470 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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