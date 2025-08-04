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Новини Падіння гривні
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Гривня різко знизилася щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

Офіційний курс долара і євро на 5 серпня

Курс гривні суттєво знизився щодо євро, але залишається відносно стабільним щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 5 cерпня, на рівні 41,7901 грн/$, порівняно із 41,7644 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 70 копійок до 48,3470 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2283) гривня (1621) курс (1577) НБУ (9479) обмін валюти (776)


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Різко - це на 2 копійки?
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04.08.2025 16:37 Відповісти
Де ж на 2? На 70 копійок?
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04.08.2025 16:43 Відповісти
на рівні 41,7901 грн/$, порівняно із 41,7644 грн/$ у понеділок Джерело: https://censor.net/n3566916
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04.08.2025 16:47 Відповісти

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