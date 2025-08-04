"Земельний банк": За користування держземлями вже сплачено понад 1 мільярд гривень

За користування державними сільськогосподарськими землями в межах проєкту "Земельний банк" було сплачено понад 1 млрд грн – ці кошти сплатили аграрії, які отримали ділянки в суборенду через відкриті онлайн-аукціони в системі "Прозорро.Продажі".

Про це йдеться в повідомленні "Прозорро.Продажі".

Від моменту запуску проєкту "Земельний банк" на торги було виставлено 66,44 тис. гектарів державних сільськогосподарських земель у 19 регіонах України.

Із них понад 51,73 тис. гектарів уже передано в законне користування аграріям.

Загалом ТОВ "Державний земельний банк" уклав 720 угод із переможцями аукціонів.

Конкуренція на онлайн-аукціонах "Земельного банку" залишається стабільно високою – 5 претендентів на лот. Усього учасники подали понад 4 тис. пропозицій на торги.

Середня вартість річної суборенди гектара становить 19,5 тис. грн, при цьому стартові ціни на земельні ділянки зросли приблизно в 4,4 раза порівняно з початковими показниками.

Лідерами за сумою сплачених коштів із ПДВ стали такі регіони:

Кіровоградська область – 235,4 млн грн з ПДВ (46 укладених угод),

Харківська область – 214,3 млн грн з ПДВ (233 укладених угод),

Полтавська область – 105,7 млн грн з ПДВ (24 укладені угоди).

Найдорожчою ділянкою став "діамант Земельного банку" площею 3,97 тис. гектарів у Кіровоградській області. Переможець аукціону – ТОВ "Кодацьке-Агро" – уклав договір суборенди та сплатив повну річну ставку у розмірі 78,6 млн грн з ПДВ. За результатами торгів вартість цієї ділянки зросла майже в 5 разів від початкової ціни, до 19 803 грн за гектар із урахуванням ПДВ.

Станом на 4 серпня в електронній системі "Прозорро.Продажі" доступні 752 земельні ділянки для суборенди загальною площею понад 11,29 тис. гектарів.

Найбільша ділянка з площею 421 га розташована у Миколаївській області. Її стартова вартість становить 1,2 млн грн. Найменший лот – на Закарпатті, його площа складає 0,02 га, а стартова ціна – 57,94 грн. Найбільше ділянок для суборенди наразі представлено в Харківській області – 307 лотів.

"Сільськогосподарські землі тепер виведені з тіні та працюють на державу, а агропідприємці – здебільшого це малий та середній бізнес – законно їх використовують, і вже збирають перші врожаї. Проте, аби й надалі вдало реалізовувати цю реформу, нам потрібно значно більше землі для суборенди. Тож сподіваємося, що так звані "сірі ділянки", які є в багатьох регіонах, скоро з'являться в системі "Прозоро.Продажі" й будуть узяті під обробку аграріями", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що таке "Земельний банк"

7 вересня минулого року Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. Перші торги відбулися 1 жовтня.

Як зауважили в Міністерстві економіки, держава є найбільшим власником землі сільгосппризначення і має у своєму розпорядженні 806 тис. га. Відтак, за умови ефективного надання їх в оренду на тривалий період держбюджет зможе щорічно поповнюватися гарантованими 8 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.