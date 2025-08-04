Молдова анулювала ліцензію на поставки газу дочірньої компанії "Газпрому"

Національне агентство з регулювання енергетики Молдови (ANRE) забрало ліцензію на поставки газу в компанії Moldovagaz, контрольний пакет акцій якої належить російському "Газпрому".

Про це йдеться в повідомленні молдовського регулятора, передає LIGA.net.

Причиною стало те, що ВАТ "Молдовагаз" не відповідає вимогам Третього пакета Європейського Союзу про поділ бізнесу, згідно з яким одна компанія не може бути і постачальником газу, і власником газотранспортної інфраструктури.

За рішенням ANRE, держкомпанія Energocom із 1 вересня фактично змінить Moldovagaz як постачальник газу споживачам.

Агентство зобов'язало компанії до кінця серпня вжити всіх заходів для забезпечення безперервності виконання зобов'язань щодо надання комунальних послуг близько 800 тис. споживачів.

Також до 1 вересня на пропозицію Міністерства енергетики регулятор має визначити компанію, яка надалі відповідатиме за поставки природного газу до Придністровського регіону.

Перед тим голова правління Moldovagaz Вадим Чебан казав, що за його інформацією, ця функція залишиться за Moldovagaz.

Як повідомлялося в травні, державна компанія Energocom упродовж наступних трьох років буде основним постачальником газу споживачам Молдови, у цій ролі вона замінить пов'язаного із російським "Газпромом" постачальника Moldovagaz.

У грудні минулого року прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан доручив своєму уряду розпочати підготовку до націоналізації газової компанії Moldovagaz.

Ця заява пролунала після того, як "Газпром" попередив про зупинку поставок газу за чинним контрактом з Молдовою з 1 січня 2025 року нібито через непогашену заборгованість.

У підсумку з 11 лютого невизнане Придністров'я почало отримувати російський газ з Угорщини, його поставки оплачуватимуть за кошти наданого Росією кредиту.