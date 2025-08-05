В Японії відбувся перший форум сприяння відбудові України: У Мінекономіки розповіли про результати

За підсумками першого Українсько-Японського форуму, присвяченого економічній відбудові України, підписано 29 домовленостей.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України за підсумками форуму, що відбувся 4 серпня у Токіо.

"Це угоди з реалізації спільних проєктів у сферах сільського господарства та харчової промисловості, інфраструктури та будівництва, технологій та інновацій", – уточнили у міністерстві.

У відомстві оприлюднили назви частини з них, це:

Тристороння декларація між ЮНІДО, Міністерством економіки, торгівлі та промисловості Японії та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України з започаткування діалогу з питань промислової політики, яка має сприяти реалізації проєкту із зеленого промислового відновлення, що фінансується урядом Японії;

Меморандум про порозуміння та співпрацю між держкомпанією "Укрфінжитло" та Державною експортно-кредитною агенцією Японії (NEXI), який передбачає можливість співпраці для залучення коштів для програми доступної іпотеки "єОселя";

Японська Fujita Corporation домовилась про підтримку Мінекономіки України для реалізації проєкту зі зміцнення ланцюга поставок для охолоджених та заморожених продуктів, планується побудувати відповідну інфраструктуру та канали розповсюдження товару.

Крім того, під час форуму українська сторона провела зустрічі з керівниками низки японських галузевих організацій, а також з представниками великих японських бізнесів.

Очільник Мінекономіки Олексій Соболев зауважив, що Японія – один із найважливіших міжнародних партнерів України.

"Під час форуму ми мали багато зустрічей із японським бізнесом. Компанії зацікавлені інвестувати в різні проєкти в Україні на сотні мільйонів доларів. І це означає, що ми робимо дуже практичну роботу для відновлення", – запевнив міністр.

Українсько-японський форум сприяння економічній відбудові було проведено вперше. Мета форуму – поглибити ділові відносини між компаніями обох країн та обговорити можливості співпраці між державними і приватними секторами задля економічної відбудови України.

Читайте також: Україна отримала кредит на $190 мільйонів від Світового банку для відновлення мостів і доріг

Як повідомлялося, у червні уряд України та Японське агентство міжнародного співробітництва JICA уклали угоду про позику на понад $3 мільярди, яка погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Ця позика є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.

За даними Мінфіну, Японія є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги: з лютого 2022 року вона надала Україні понад $8,5 млрд, з яких $955 млн – на безповоротній основі.