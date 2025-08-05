Офіс генпрокурора відкрив справу після розслідування журналістів про статки голови Енергетичної митниці

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення очільника Енергетичної митниці Державної митної служби Анатолія Комара після виходу розслідування журналістів про статки його родини.

Про це генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у коментарі Радіо Свобода.

"Справу відкрито за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення – ред.)", – сказав Кравченко.

Він додав, що розслідувати провадження доручено Державному бюро розслідувань (ДБР).

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Як повідомлялося, раніше журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили розслідування про розкішний спосіб життя родини високопосадовця Митної служби.

Зокрема, журналісти з’ясували, що тесть і теща Анатолія Комара після початку повномасштабного вторгнення РФ збудувала маєток в елітному передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, сам митник пересувається на представницькому Mercedes S-class, а його дочка здобуває платну освіту в Королівському коледжі в Лондоні.

Сам Комар пояснював, що будинок звели нібито не для нього (хоча він вже мешкає в оформленій на тещу квартирі), навчання дочки оплачує її неназваний хрещений батько. Але відмовився відповісти на детальні запитання редакції про походження грошей на елітне майно в родині, заявивши, що вони "не стосуються його професійної діяльності".

Водночас Комар пов’язаний з компанією, яка може бути причетною до завезення в Україну компонентів для пального російського походження та ухилення від сплати податків.

Після цього премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, за участю НАЗК та правоохоронців перевірити факти можливих зловживань, викладені в розслідуванні. Своєю чергою Державна митна служба повідомила про відсторонення Комара від виконання обов’язків за посадою.