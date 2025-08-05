Наслідки масованого обстрілу Лозової: Без світла залишилися 80% мешканців

Внаслідок наймасованішого від початку повномасштабного вторгнення обстрілу Лозової на Харківщині було знеструмлено майже 80% споживачів.

Про це розповів начальник Лозівського району електричних мереж (РЕМ) Олексій Зубашев, повідомляє пресслужба "Харківобленерго".

За його словами, фахівці обленерго одразу розпочали працювати над відновленням електропостачання.

"Це переключення, уведення тимчасових схем живлення, тощо. В першу чергу було виконано завдання із заживлення критичної інфраструктури міста. Поступово підключаємо і побутових споживачів. Наразі без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, але робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам", – запевнив фахівець.

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Як повідомлялося, вночі 5 серпня окупанти масовано вдарили безпілотниками по Лозовій на Харківщині. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури, зафіксовано руйнацію будівель та 6 осередків пожеж.

За даними прокуратури, ворог застосував понад 30 ударних безпілотників типу "Герань-2". Внаслідок удару загинув чоловік. Ще десять людей дістали поранення або пережили гострий стресовий стан. Серед постраждалих – 13-річна дівчинка та 14-річний хлопчик.