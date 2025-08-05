Влада має активізувати перемовини щодо СВАМ, адже ситуація в Україні безпрецедентна, – голова ЦЕРН

За нинішніх умов війни та економічної нестабільності Україна об'єктивно не має достатніх ресурсів для повноцінного впровадження вимог європейського екологічного мита CBAM, тому потрібно домовлятися про його відтермінування. Але свідчень, що українська сторона веде активні перемовини у цьому напряму з ЄС, наразі немає.

Про це генеральний директор "Центру Екології та Розвитку Нових технологій" (ЦЕРН) Владислав Антипов заявив у коментарі РБК-Україна.

"CBAM суттєво змінює умови доступу української продукції до європейського ринку, що особливо критично в умовах, коли ЄС став головним торговим партнером після блокади портів. Ризики для експорту сталі, чавуну та напівфабрикатів можуть призвести до зниження виробництва та втрати частини експортної виручки, що негативно вплине на економічну стабільність регіонів, де зосереджена промисловість", – попередив експерт.

Він зауважив, що CBAM створює додаткове фінансове навантаження на українських експортерів, які мають порівняно високу вуглецеємність продукції.

Водночас українські виробники не мають можливості повністю компенсувати ці витрати, на відміну від європейських, адже це знижує їхню конкурентоспроможність і ставить під загрозу чинні експортні контракти.

"Ми не володіємо інформацією про наявність активного офіційного діалогу між урядом України та Єврокомісією з цього питання. При цьому абсолютно очевидно, що така дискусія вкрай потрібна з урахуванням безпрецедентних умов, у яких знаходиться наша економіка", – наголосив Антипов.

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На його думку, логічно домовлятися про тимчасове відтермінування CBAM для України принаймні до завершення активної фази бойових дій та відновлення базових виробничих потужностей.

"У Регламенті CBAM, статті 30, п. 7 прямо передбачає можливість врахування форс-мажорних обставин – саме такий випадок маємо в Україні. Ми очікуємо конструктивного підходу ЄС до ситуації, яка не має аналогів серед інших країн-партнерів", – додав керівник ЦЕРН.

Як повідомлялося, у разі запровадження європейського екологічного мита CBAM економіка України може втратити 4,8-5% ВВП та 8% експорту, свідчать дані досляджень. Це також означатиме втрату податкових надходжень на понад $2,8 млрд лише у перший рік.