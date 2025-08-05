Зеленський позбавив сина російського продюсера Роднянського посади в наглядовій раді "Ощадбанку"

Кабінет Міністрів припинив повноваження Олександра Роднянського у наглядовій раді державного "Ощадбанку" як представника держави за квотою президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №813-р від 1 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, замість Роднянського представником президента у наглядовій раді "Ощадбанку" призначили Миколу Брусенка – керівника Директорату з питань економічної політики Офісу президента.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Кабмін призначив Олександра Роднянського членом наглядової ради "Ощадбанку" строком на 3 роки за квотою президента Володимира Зеленського. З 2020 року він обіймав посаду радника голови держави.

До цього, з вересня 2019 по березень 2020 року він працював старшим радником з питань економіки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, у 2019 році працював радником з питань економіки в Офісі президента.

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У декларації він вказував право користування нерухомістю в Росії, зокрема квартирою, житловим будинком площею 364,8 кв. м та земельною ділянкою площею 1,5 тис. кв. м.

Олександр Роднянський-молодший був економічним радником Зеленського після обрання його на посаду президента. У розмові з Reuters він визнавав, що "його ім'я може привернути небажану увагу до призначення".

Роднянський-молодший також розповідав, що з Гончаруком його познайомив співзасновник студії "Квартал 95" та перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір.

Нагадаємо, Роднянський-молодший – син ексспіввласника телеканалу "1+1", а нині російського телепродюсера Олександра Роднянського. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він засудив агресію і виїхав до Європи.

Продюсер Олександр Роднянський був одним із засновників українського телеканалу "1+1", з яким співпрацювала студія Зеленського "Квартал 95". У Росії Роднянський-старший відомий як продюсер фільмів.