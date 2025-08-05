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Новини банки
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Зеленський позбавив сина російського продюсера Роднянського посади в наглядовій раді "Ощадбанку"

Сина продюсера Роднянського позбавили посади в

Кабінет Міністрів припинив повноваження Олександра Роднянського у наглядовій раді державного "Ощадбанку" як представника держави за квотою президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №813-р від 1 серпня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, замість Роднянського представником президента у наглядовій раді "Ощадбанку" призначили Миколу Брусенка – керівника Директорату з питань економічної політики Офісу президента.

Як повідомлялося, у березні 2021 року Кабмін призначив Олександра Роднянського членом наглядової ради "Ощадбанку" строком на 3 роки за квотою президента Володимира Зеленського. З 2020 року він обіймав посаду радника голови держави.

До цього, з вересня 2019 по березень 2020 року він працював старшим радником з питань економіки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, у 2019 році працював радником з питань економіки в Офісі президента.

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У декларації він вказував право користування нерухомістю в Росії, зокрема квартирою, житловим будинком площею 364,8 кв. м та земельною ділянкою площею 1,5 тис. кв. м.

Олександр Роднянський-молодший був економічним радником Зеленського після обрання його на посаду президента. У розмові з Reuters він визнавав, що "його ім'я може привернути небажану увагу до призначення".

Роднянський-молодший також розповідав, що з Гончаруком його познайомив співзасновник студії "Квартал 95" та перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір.

Нагадаємо, Роднянський-молодший – син ексспіввласника телеканалу "1+1", а нині російського телепродюсера Олександра Роднянського. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він засудив агресію і виїхав до Європи.

Продюсер Олександр Роднянський був одним із засновників українського телеканалу "1+1", з яким співпрацювала студія Зеленського "Квартал 95". У Росії Роднянський-старший відомий як продюсер фільмів.

Автор: 

Кабмін (7886) наглядова рада (568) Ощадбанк (683) Роднянський син (2)


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А хто ж його туди призначив, га, ********?
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05.08.2025 15:42 Відповісти
З 2019 року, ніхто і нікого, не контролював, аж ось, у 2025 році, воно його попердолило?? Ну, хоть на українцях, Оманські прихвостні, підзаробити дали орку!
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05.08.2025 15:46 Відповісти
А на його місце призначив іншого, такого самого?
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05.08.2025 15:47 Відповісти
у березні 2021 року Кабмін призначив Олександра Роднянського членом наглядової ради "Ощадбанку" строком на 3 роки за квотою президента....Тобто термін закінчився ще в березні 2024 року.....і на якій підставі він працював після березня 2024?
як же дістало зелене шобло, яке скрізь розставило своїх дегенератів
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05.08.2025 16:02 Відповісти
ну да, есть вопрос почему работал после марта 2024, а так новость для хайпа не очень, роднянский поддержал украину
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05.08.2025 16:10 Відповісти
Як же він тепер харчуватися буде? 500 тис в місяць - гарні гроші, а військовим, особливо пораненим держава не хоче платити. Хто ж вас нікчем захищати буде?
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05.08.2025 16:12 Відповісти
В хто призначив радником до державного банку ворога? Але про що я пишу, в команді Зе виключно громадяни росії, або походженням звідти, чи бізнесом на росії, ми мають російські погляди, донецькі, луганські і інші представники з ватних міст..., одне чого немає в оточенні Зе так це з проукраїнською позицією.
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05.08.2025 17:11 Відповісти
Він самостійно залишив усі посади ще наприкінці 2024 року, і відтоді їм не вдавалося знайти заміну. Лише тепер це частково вдалося. Про це він навіть писав у себе в Instagram (можете почитати). Це й демонструє, хто насправді кого позбавив: Роднянський (професор Кембриджа)-Зеленського.
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05.08.2025 17:13 Відповісти

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