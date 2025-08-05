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Гривня зміцнилася щодо долара і євро: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Офіційний курс долара і євро на 6 серпня

Курс гривні зміцнився щодо євро після падіння напередодні, але залишається відносно стабільним щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на середу, 6 cерпня, на рівні 41,6845 грн/$, порівняно із 41,7901 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 26 копійок після падіння напередодні  до 48,0914 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2284) гривня (1622) курс (1578) НБУ (9481) обмін валюти (777)


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"Нацбанк встановив офіційний курс на середу".

Ключове слово, в цій фразі - встановив.
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05.08.2025 16:36 Відповісти
гривня просто знищила долар і положила його на лопатки! не пишіть будь ласка цю #уйню....
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05.08.2025 16:42 Відповісти
А надої, як там надої?
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05.08.2025 17:22 Відповісти

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