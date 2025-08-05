На Tesla та Ілона Маска подали в суд через претензії щодо роботаксі

Акціонери подали до суду на компанію Tesla та її гендиректора Ілона Маска. Їх звинувачують у шахрайстві з цінними паперами, зокрема в приховуванні значного ризику того, що безпілотні транспортні засоби компанії, включно з Robotaxi, були небезпечними.

Про це пише Reuters.

Запропонований колективний позов було подано 4 серпня після першого публічного випробування Tesla свого роботаксі наприкінці червня в рідному місті компанії, Остіні (США). Це випробування показало, що транспортні засоби перевищували швидкість, різко гальмували, виїжджали на бордюр, виїжджали на неправильну смугу руху та висаджували пасажирів посеред багатосмугових доріг.

Маска та його виробника електромобілів звинуватили в неодноразовому перебільшенні ефективності та перспектив своєї технології автономного водіння, завищенні фінансових перспектив та ціни акцій Tesla.

Акціонери заявили, що це включало запевнення Маска під час телефонної конференції 22 квітня, що Tesla "цілеспрямовано зосереджена на впровадженні роботаксі в Остіні в червні", а також заяву Tesla того ж дня, що підхід компанії до автономного водіння забезпечить "масштабоване та безпечне розгортання в різних географічних регіонах та варіантах використання".

Як зазначається, розширення бізнесу компанії на роботаксі має вирішальне значення для Tesla, оскільки компанія стикається з падінням попиту на свої старіючі електромобілі та негативною реакцією на політику Маска.

Акціонери вимагають відшкодування збитків у період з 19 квітня 2023 року по 22 червня 2025 року.

1 серпня присяжні Флориди (США) визнали Tesla на 33% відповідальною за аварію 2019 року за участю її програмного забезпечення для автономного водіння, в якій загинула 22-річна жінка та отримав травми її хлопець. Компанія зобов'язали виплатити близько $243 млн збитків потерпілим. Tesla звинуватила водія та планує подати апеляцію.

Нагадаємо, акції американської компанії Tesla впали майже на 8% 7 липня, після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США вчергове викликали занепокоєння щодо його відданості майбутньому компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.