Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для бізнесу. Що передбачається?

З 6 серпня Національний банк України (НБУ) запроваджує черговий пакет пом’якшення валютних обмежень, що мають стимулювати бізнес-активність, але не створювати істотного додаткового попиту на валюту.

Більшість новацій уже закладено в актуальний макропрогноз регулятора, який передбачає достатній рівень резервів, повідомляє пресслужба НБУ.

Основні зміни, які передбачає новий пакет валютних обмежень:

Дивіденди. Підприємства зможуть виводити за кордон дивіденди за 2023 рік у межах незмінного ліміту – до 1 млн євро на місяць (до цього вони могли виводити дивіденди лише за 2024 рік);

Підприємства зможуть виводити за кордон дивіденди за 2023 рік у межах незмінного ліміту – до 1 млн євро на місяць (до цього вони могли виводити дивіденди лише за 2024 рік); Хеджування. Дозволяються операції з продажу валюти за гривні на умовах "форвард" без поставки базового активу (наразі такі операції можна робити лише з поставкою базового активу), а також форвардні операції з купівлі валюти у банків з поставкою активу для виконання імпортних контрактів. Водночас банки мають "зводити" такі угоди всередині свого портфеля, щоб такі угоди не тиснули на валютний ринок;

Дозволяються операції з продажу валюти за гривні на умовах "форвард" без поставки базового активу (наразі такі операції можна робити лише з поставкою базового активу), а також форвардні операції з купівлі валюти у банків з поставкою активу для виконання імпортних контрактів. Водночас банки мають "зводити" такі угоди всередині свого портфеля, щоб такі угоди не тиснули на валютний ринок; Транскордонні перекази. Компанії та фізособи зможуть оперативно повертати помилково переказану в Україну валюту (заявка має бути подана протягом трьох робочих днів), а морські агенти – повертати невикористані кошти судновласникам-нерезидентам;

Компанії та фізособи зможуть оперативно повертати помилково переказану в Україну валюту (заявка має бути подана протягом трьох робочих днів), а морські агенти – повертати невикористані кошти судновласникам-нерезидентам; Ювелірна галузь. Продавцям ювелірних виробів дозволили купувати банківські метали за безготівкові гривні у межах 1/12 річного обсягу продажів 2021 року й лише під контракт із виробником прикрас;

Продавцям ювелірних виробів дозволили купувати банківські метали за безготівкові гривні у межах 1/12 річного обсягу продажів 2021 року й лише під контракт із виробником прикрас; Зовнішні позики. Підприємствам дозволили обслуговувати та погашати кредити за участі МФО не лише для таких організацій, а й для інших учасників кредитного пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за "A". Також спрощені регресні виплати для страховиків;

Підприємствам дозволили обслуговувати та погашати кредити за участі МФО не лише для таких організацій, а й для інших учасників кредитного пулу, якщо вони є першокласними іноземними банками з рейтингом не нижчим за "A". Також спрощені регресні виплати для страховиків; "Бонус" за донати для ЗСУ. Бізнес, що перераховуватиме кошти на спецрахунок НБУ для армії (з 7 серпня), зможе понад чинні ліміти виводити валюту для розрахунків за "довоєнний" імпорт, погашення старих кредитів чи репатріювати дивіденди в межах суми свого внеску;

Бізнес, що перераховуватиме кошти на спецрахунок НБУ для армії (з 7 серпня), зможе понад чинні ліміти виводити валюту для розрахунків за "довоєнний" імпорт, погашення старих кредитів чи репатріювати дивіденди в межах суми свого внеску; Конверсія боргу в капітал. Банки отримають можливість фіксувати скорочення строку зовнішніх кредитів, якщо їх конвертовано в статутний капітал позичальника.

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У Нацбанку очікують, що пакет підвищить довіру іноземних інвесторів, полегшить управління валютними ризиками й підтримає експортно-орієнтовані галузі без відчутного тиску на курс.

Пом'якшення валютних обмежень

Як повідомлялося, на початку травня 2024 року Нацбанк оголосив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для підприємств від початку повномасштабної війни, який передбачає скасування всіх валютних обмежень для імпорту робіт і послуг, забезпечує можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди, надає можливість переказувати кошти за кордон за лізингом та орендою.

Крім того, нові кроки валютної лібералізації передбачають пом'якшення обмежень у частині погашення "нових" зовнішніх кредитів і відсотків за "старими" зовнішніми кредитами, а також пом'якшення обмежень для переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.

Загалом на 2024 рік Нацбанк оцінював вартість пакету валютної лібералізації в розмірі до $5,5 млрд.