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Кабмін збільшив виплати постраждалим на виробництві: максимальна компенсація сягне 4 000 гривень

Державна підтримка постраждалих на виробництві зросте

Кабінет Міністрів підвищив щомісячні виплати для осіб, які через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання потребують постійного догляду, медикаментів чи спеціальних виробів.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі – залежно від рівня потреб", – написала Свириденко.

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Вона уточнила, що суму допомоги визначатимуть наступним чином:

  • 4 000 грн буде призначено тим, кому водночас потрібен спеціалізований медичний догляд і забезпечення ліками або медичними засобами;
  • 2 000 грн – у разі постійного стороннього догляду разом із медичним забезпеченням;
  • 1 333 грн – за потреби побутового догляду та медичних засобів;
  • 800 грн – якщо необхідні санітарно-гігієнічні засоби і ліки чи медвироби.

Раніше повідомлялось, що Кабмін розширив програму меліорації на прифронтові райони.

Автор: 

нещасний випадок (4) допомога (1590) лікування (30) допомога і підтримка (9) Свириденко Юлія (194)


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Кабмін на таку суму зможе лікуватись??? 🤬
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06.08.2025 13:09 Відповісти
4000 грн на догляд і лікування,я навіть не знаю як оцінити ширину та ріівень того цинізму з яким це подається як турбота та участь від держави до платника податків
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06.08.2025 13:30 Відповісти

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