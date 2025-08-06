Кабмін збільшив виплати постраждалим на виробництві: максимальна компенсація сягне 4 000 гривень

Кабінет Міністрів підвищив щомісячні виплати для осіб, які через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання потребують постійного догляду, медикаментів чи спеціальних виробів.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі – залежно від рівня потреб", – написала Свириденко.

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Вона уточнила, що суму допомоги визначатимуть наступним чином:

4 000 грн буде призначено тим, кому водночас потрібен спеціалізований медичний догляд і забезпечення ліками або медичними засобами;

буде призначено тим, кому водночас потрібен спеціалізований медичний догляд і забезпечення ліками або медичними засобами; 2 000 грн – у разі постійного стороннього догляду разом із медичним забезпеченням;

– у разі постійного стороннього догляду разом із медичним забезпеченням; 1 333 грн – за потреби побутового догляду та медичних засобів;

– за потреби побутового догляду та медичних засобів; 800 грн – якщо необхідні санітарно-гігієнічні засоби і ліки чи медвироби.

Раніше повідомлялось, що Кабмін розширив програму меліорації на прифронтові райони.