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Кабмін скасував плату за відновлення документів на авто, знищених під час російських обстрілів

посвідчення водія

Кабінет Міністрів дозволив безкоштовно оформлювати дублікати водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію авто громадянам, чиї документи були знищені або зникли під час російських обстрілів.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свиреденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду.

Вона уточнила, що йдеться про випадки, коли втрату документів спричинила саме збройна агресія – тоді оплата за надання адміністративної послуги та бланки не стягуватиметься.

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Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабмін також оновив програму підтримки тваринництва, збільшивши відшкодування з держбюджету за придбання племінних тварин та витрат на будівництво ферм. 

Автор: 

Кабмін (7892) техпаспорт (15) посвідчення водія (125) Свириденко Юлія (194) відновлення (394)


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