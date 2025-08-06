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Новини Падіння гривні
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Гривня зміцнилася щодо долара, але знизилась щодо євро: НБУ встановив офіційний курс на четвер

Офіційний курс долара і євро на 7 серпня

Курс гривні знизився щодо євро, але трохи зміцнився щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 7 cерпня, на рівні 41,6110 грн/$, порівняно із 41,6845 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 19 копійок  до 48,2854 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2286) гривня (1623) курс (1579) НБУ (9488) обмін валюти (778)


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«Дело в том, что это - не простая газораспределительная станция, а объект, важный не только для поставок азербайджанского газа. Как водится, кротовник уже слил своим родственникам в СВР, ФСБ и других российских структурах о том, каким конкретно маршрутом будет заходить этот газ. И соответственно, противник тут же нанес удар. Думаю, что СБУ тут есть о чем подумать и возможно, надо устроить облаву на кротов так, чтобы им стало грустно. Понятно, что сначала из норы надо вытащить главного крота, а с этим - проблемы, поскольку янелох заявил о том, что он с ним пришел, с ним и уйдет, а в итоге - не уходит ни тот, ни другой, ни оба, хотя время давно пришло и даже уже сверх того.»
Успішна робота СБУ щодо викоренення кротівні на території Урядового кварта, така, як на кшалт пошуку СБУ агентів прутня, серед БЕБ, НАБУ, САП, суттєво сприяла, ЗНАЧНОМУ укріпленню гривні!!
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06.08.2025 17:04 Відповісти

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