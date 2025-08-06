Гривня зміцнилася щодо долара, але знизилась щодо євро: НБУ встановив офіційний курс на четвер
Курс гривні знизився щодо євро, але трохи зміцнився щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 7 cерпня, на рівні 41,6110 грн/$, порівняно із 41,6845 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 19 копійок – до 48,2854 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Успішна робота СБУ щодо викоренення кротівні на території Урядового кварта, така, як на кшалт пошуку СБУ агентів прутня, серед БЕБ, НАБУ, САП, суттєво сприяла, ЗНАЧНОМУ укріпленню гривні!!