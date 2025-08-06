Інвестиції працюють: "Метінвест" Ахметова показав будівництво на Північному ГЗК, профінансоване Deutsche Bank. ФОТО

На Північному ГЗК групи "Метінвест", який знаходиться у Кривому Розі, активно ведеться будівництво сучасного гідротехнічного об'єкту згущення відходів збагачення. Там установлять там фінське професійне обладнання Metso Finland.

Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

Як зазначається, новий комплекс дозволить зменшити витрати, і знизити навантаження на навколишнє середовище – за рахунок зменшення енергоспоживання та води. Кредит на модернізацію в 23,6 млн євро дав німецький Deutsche Bank.

Цей високотехнологічний проєкт "Метінвест" спроєктував ще в березні 2021 року, і відразу взявся до реалізації. Проєкт мали ввести в експлуатацію через три роки, але початок повномасштабної війни змусив поставити будівництво на паузу.

"До вимушеної зупинки нам вдалося зробити певний обсяг робіт. Ми виконали проєктування, розробили інжиніринг, визначилися з місцем будівництва, закупили частину обладнання та розпочали підготовчі роботи. Саме на цей період і припав початок активних бойових дій", – розповів керівник проєктів "Метінвест Січсталь" Володимир Сидоров.

У липні 2024 року компанія ухвалила рішення відновити будівельні роботи. На майданчику знову запрацювала техніка і люди, продовжилися земляні роботи по укладанню та розрівнюванню завезеного ґрунту.

За цим настала черга етапу будівництва об`єктів комплексу згущення. Зараз, попри ризики воєнного часу, будівельники проводять роботи з улаштування пальової основи та ростверків, які забезпечать стійкість та надійність споруд гідротехнічного об`єкту.

"Найбільший виклик, з яким ми нині маємо справу, – це брак кваліфікованих спеціалістів, як інженерів, так і робітників технічних спеціальностей. Ця проблема актуальна як для "Метінвесту", так і для підрядних організацій, з якими ми співпрацюємо, адже значна частина професіоналів сьогодні виконує роботу не на мирному будівництві, а на фронті. Щодня маємо ризики обстрілів з неба. Для безпеки людей ще на етапі підготовчих робіт ми встановили на майданчику одне укриття, а з початком будівельних робіт додали ще два", – розказав Сидоров.

Завершення робіт прогнозують на кінець 2027 року. Це відкриє нові перспективи для роботи Північного ГЗК: підприємство зможе зменшити витрати на транспортування, а відповідно – знизити собівартість концентрату та окатків та підвищити рентабельність.









Як повідомлялося, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, компанія "Метінвест" у першому півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

У 2024 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 мільярдів грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні.