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Новини
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Інвестиції працюють: "Метінвест" Ахметова показав будівництво на Північному ГЗК, профінансоване Deutsche Bank. ФОТО

На Північному ГЗК групи "Метінвест", який знаходиться у Кривому Розі, активно ведеться будівництво сучасного гідротехнічного об'єкту згущення відходів збагачення. Там установлять там фінське професійне обладнання Metso Finland. 

Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

Як зазначається, новий комплекс дозволить зменшити витрати, і знизити навантаження на навколишнє середовище – за рахунок зменшення енергоспоживання та води. Кредит на модернізацію в 23,6 млн євро дав німецький Deutsche Bank

Цей високотехнологічний проєкт "Метінвест" спроєктував ще в березні 2021 року, і відразу взявся до реалізації. Проєкт мали ввести в експлуатацію через три роки, але початок повномасштабної війни змусив поставити будівництво на паузу.

"До вимушеної зупинки нам вдалося зробити певний обсяг робіт. Ми виконали проєктування, розробили інжиніринг, визначилися з місцем будівництва, закупили частину обладнання та розпочали підготовчі роботи. Саме на цей період і припав початок активних бойових дій", – розповів керівник проєктів "Метінвест Січсталь" Володимир Сидоров.

У липні 2024 року компанія ухвалила рішення відновити будівельні роботи. На майданчику знову запрацювала техніка і люди, продовжилися земляні роботи по укладанню та розрівнюванню завезеного ґрунту.

За цим настала черга етапу будівництва об`єктів комплексу згущення. Зараз, попри ризики воєнного часу, будівельники проводять роботи з улаштування пальової основи та ростверків, які забезпечать стійкість та надійність споруд гідротехнічного об`єкту.

"Найбільший виклик, з яким ми нині маємо справу, – це брак кваліфікованих спеціалістів, як інженерів, так і робітників технічних спеціальностей. Ця проблема актуальна як для "Метінвесту", так і для підрядних організацій, з якими ми співпрацюємо, адже значна частина професіоналів сьогодні виконує роботу не на мирному будівництві, а на фронті. Щодня маємо ризики обстрілів з неба. Для безпеки людей ще на етапі підготовчих робіт ми встановили на майданчику одне укриття, а з початком будівельних робіт додали ще два", – розказав Сидоров.

Завершення робіт прогнозують на кінець 2027 року. Це відкриє нові перспективи для роботи Північного ГЗК: підприємство зможе зменшити витрати на транспортування, а відповідно – знизити собівартість концентрату та окатків та підвищити рентабельність.

"Метінвест" Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК, на яку дав кредит Deutsche Bank
"Метінвест" Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК, на яку дав кредит Deutsche Bank
"Метінвест" Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК, на яку дав кредит Deutsche Bank
"Метінвест" Ахметова розкрив деталі модернізації Північного ГЗК, на яку дав кредит Deutsche Bank

Як повідомлялося, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, компанія "Метінвест" у першому півріччі 2025 року сплатила 9,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

У 2024 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн податків і зборів, а від початку війни ця цифра сягнула вже понад 60 мільярдів грн. Компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти в Україні.

Автор: 

Ахметов Рінат (1616) інвестиції (1594) кредит (3378) Метінвест (814) Новини компаній (3541) Deutsche Bank (81)


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Треба неодмінно похизуватися. Ждіть прильоту, дурачькі!
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06.08.2025 16:55 Відповісти
Коли це по ахмєткіній власності прилітало? З часів особистого спілкування ахмєтки с пуйлом у кремлі він для нього свій.
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06.08.2025 17:00 Відповісти
І тому пуйло так по-свойськи роздовбало ахметівську "Азовсталь" в Маріуполі?
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06.08.2025 17:02 Відповісти
там увесь марик був роздовбаний, по іншому орки не вміють міста завойовувати. До того ж сировина- руда криворізька...
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06.08.2025 17:05 Відповісти
Ну, об'єкти енергетики ДТЕК піддаються нальотам доволі часто.
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06.08.2025 17:11 Відповісти
Це правда. Розбиті трансформатори замінюються тими що присилають країни донори.
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06.08.2025 17:14 Відповісти
Свинособаки вже чекають на завершення будівництва,тоді і гепнуть,щоб двічи не пуляти..
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06.08.2025 18:42 Відповісти

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