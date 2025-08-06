Усі метрополітени України залишаються збитковими. В якому місті ситуація найгірша?. ІНФОГРАФІКА

Усі метрополітени України, попри зростання доходів у 2023-2025 роках, залишаються збитковими, і найгірша ситуація – в Київського метрополітену.

Про це пише "Слово і діло" з посиланням на фінансові звіти чотирьох метрополітенів: Києва, Харкова, Дніпра та Кривого Рогу (метротрам) з 2019 до 2025 року (перше півріччя).

Як повідомляється, у 2019 році найбільший дохід мав Київський метрополітен – 3,39 млрд грн. У 2020-2021 роках цей показник скоротився майже вдвічі через пандемію коронавірусу, а з початком повномасштабної війни в 2022 році – ще майже вдвічі: лише 1,08 млрд грн.

У 2023-2024 роках дохід зріс до 1,63 млрд грн, а за перше півріччя 2025 року становив 833,6 млн грн – це на 3,3% більше, ніж за перше півріччя 2024 року (тоді було 806,6 млн грн).

У Харкові падіння було стрімкішим: з 1,28 млрд грн у 2019 році до 158 млн у 2022 році й лише 24,4 млн – у 2023 році.

У 2024 році дохід трохи зріс (29,4 млн), а за перше півріччя 2025 року становив 65,7 млн – більше, ніж за весь попередній рік, але набагато менше, ніж до війни. При цьому в Харкові діє безоплатний проїзд у комунальному транспорті, зокрема й у метро, з травня 2022 року.

У Дніпра показники доходу стабільніші: з 19,1 млн грн у 2019 році до пікових 22 млн грн у 2021 році, з подальшим незначним зниженням у 2024 році (19,8 млн грн).

У 2025 році за перше півріччя підприємство заробило 10,3 млн грн.

Кривий Ріг – єдиний, чий дохід не впав у 2022 році, а зріс у понад 30 разів – з 15,3 млн грн у 2021 році до 516,9 млн у 2022 році.

У 2023 році – ще більше (552 млн грн), у 2024 році – 554,2 млн грн, а за перше півріччя 2025 року – 295,7 млн грн. Це може свідчити про зміну моделей оплати чи субсидування (наприклад, перехід до компенсації з бюджету). У Кривому Розі проїзд також безоплатний, для жителів міста з травня 2021, для решти пасажирів – із квітня 2022 року.

Усі метрополітени щороку завершували з фінансовими збитками, крім Кривого Рогу в 2022 році (+6,6 млн грн). Найгірша ситуація – в Києві: з -635,5 млн грн у 2019 році збитки зросли до -2,9 млрд грн у 2024 році. За перше півріччя 2025 році ця сума вже становить -2,59 млрд грн.

У Харкові ситуація теж загострилась: у 2023 році збитки сягнули -431,9 млн грн, а в першому півріччі 2025 року вже -234,5 млн грн – це більше, ніж за весь 2021 рік.

У Дніпра найбільші збитки – у 2023 році (-60,2 млн грн), у 2024 році – -36,6 млн грн, а у першій половині 2025 року – -14,2 млн грн.

У Кривому Розі після прибутку в 2022 році, ситуація знову погіршилась: збитки у 2023-2024 роках становили -11,3 млн грн і -20,8 млн грн відповідно, а в першому півріччі 2025 року – -18,9 млн грн.

Раніше повідомлялося, що КП "Київський метрополітен" збирається оновити рухомий склад та придбати 50 вагонів у межах реалізації проєкту "Модернізація міського транспорту Києва ІІ" за кошти кредитного договору, укладеного з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У жовтні минулого року стало відомо, що "Київський метрополітен" переплатив близько 160 млн грн за послугу транспортування вагонів, отриманих у якості подарунка від європейських партнерів.