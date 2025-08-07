Бізнес закликав нового керівника БЕБ зосередити увагу на нелегальному ринку тютюну

Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" та Європейська Бізнес Асоціація вітають призначення Олександра Цивінського новим директором Бюро економічної безпеки (БЕБ) та зкликають його сфокусуватися на боротьбі з нелегальним ринком тютюну в Україні.

Про це йдеться в повідомленнях об'єднань "Укртютюн" та EBA.

"Розраховуємо на те, що одним з пріоритетів для новопризначеного керівника БЕБ стане боротьба із незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів, зокрема, тютюнових виробів. На особливу увагу з боку БЕБ заслуговують діючі схеми з імпорту тютюнової сировини у промислових масштабах через підставні компанії, виробництва з відповідної сировини немаркованої псевдо-експортної та псевдо-Duty Free продукції або продукції з підробленими акцизними марками, а також масового обігу нелегальних рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – зазначають в об'єднанні "Укртютюн".

У ЕВА додають, що бізнес-спільнота давно та послідовно виступала за перезавантаження БЕБ для підвищення ефективності його роботи та упередження корупційних ризиків.

"Бізнес розраховує, що в основі боротьби з економічними злочинами оновленого Бюро економічної безпеки буде саме аналітична робота та конструктивна взаємодія з податковою та митною службами, а також представниками громадянського суспільства. На наше переконання, це дасть можливість запобігати неправомірному тиску на сумлінних платників податків та уникати безпідставних кримінальних розслідувань та, відповідно, репутаційних ризиків для сумлінного бізнесу", – зазначають у Європейській Бізнес Асоціації.

Обидві асоціації розраховують на співпрацю з реформованим БЕБ у напрямку боротьби з контрабандою, нелегальною торгівлею, зокрема у сфері підакцизних товарів, та іншими тіньовими схемами, що спотворюють конкурентне середовище для сумлінного бізнесу.

Зокрема, "Укртютюн" нагадує, що тютюнова галузь є бюджетоутворюючою. У 2024 році індустрією сплачено 135 млрд грн податків, що становить 6% від усіх податкових надходжень зведеного бюджету (в тому числі, 43% надходжень від сплати акцизного податку з усіх товарів підакцизної групи та 57% усіх надходжень від сплати роздрібного акцизу).

Разом з тим, за даними "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсяг, а втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн за рік.

Як повідомлялось, раніше невідома на ринку компанія ввезла в Україну майже 1000 тонн тютюну, але не замовила жодної акцизної марки, що може свідчити про підготовку до нелегального виробництва тютюнової продукції.