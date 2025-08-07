Інвестори скуповують пов’язані з РФ та Україною активи перед зустріччю Путіна і Трампа, – Bloomberg

Світові трейдери скуповують активи, вартість яких може зрости у випадку досягнення угоди про перемир’я у російсько-українській війні, після того, як президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін домовилися про особисту зустріч з цього питання.

Доларові єврооблігації України демонструють найкращі результати для цінних паперів на ринках, що розвиваються, передає Bloomberg.

Індекс українських акцій, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, зріс найбільше з травня.

Також зростають європейські валюти, а польський злотий зміцнився одразу на 0,6% щодо долара США.

Аналітик лондонської Ninety One UK Ltd. Роджер Марк назвав новини про майбутню зустріч Трампа і Путіна "позитивними", але застеріг, що для подальшого зростання українських облігацій необхідно досягти прогресу у переговорах.

Своєю чергою портфельний менеджер Aberdeen Group Plc Кіран Кертіс скептично висловився щодо того, що ця спроба припинити війну до чогось призведе.

"Я був би більш обережним, ніж ринок... За останні місяці російська сторона не докладала багато зусиль, щоб знайти рішення, яке може бути прийнятним для всіх, і я не бачу, щоб воно знайшлося під час однієї зустрічі", – додав аналітик.

Водночас дорожчають і акції компаній, бізнес-інтереси яких пов'язані з Росією.

Індекси Московської біржі підскочили на 5%, а рубль зміцнився на 0,5% щодо долара.

На Гонкогській біржі дорожчають акції російської United Co. Rusal International PJSC, однієї з небагатьох російських компаній, що залишилися на будь-якій з основних світових бірж. Акції австрійського Raiffeisen Bank International AG, який зберігає дочірній банк у Росії, підскочили на понад 10%.

Втім, багато активів досі торгуються значно нижче рівнів, досягнутих у лютому, коли оптимізм інвесторів щодо мирної угоди у російсько-українській війні був максимальним.

Водночас кошик акцій європейських оборонних компаній Goldman Sachs знизився на 5,2% – до найнижчого рівня з травня.

Як повідомлялося, за даними CNN, президент США Дональд Трамп хоче якомога швидше зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Адміністрація Білого дому вже розпочала планування зустрічей.