Ціни на нафту зросли після падіння: Ринок оцінює вплив нових мит Трампа проти покупців російської нафти

Після п’яти днів просідання світові ціни на нафту у четвер зросли майже на 1% після падіння напередодні після заяви Трампа про "прогрес у переговорах з Москвою".



В результаті Brent додала 62 центи і закріпилася поблизу $67,5 за барель, а WTI – подорожчала на 68 центів, до $65 за барель, повідомляє Reuters.

Найбільшу підтримку цінам дала неочікувано велика "просадка" американських запасів сирої нафти, які за даними EIA, за тиждень до 1 серпня зменшилися на 3 млн барелів, що втричі перевищило прогнози експертів. Зменшення запасів збіглося зі зростанням експорту та рекордним завантаженням нафтопереробних потужностей на узбережжі Мексиканської затоки иа Заході США.

Аналітики JPMorgan підрахували, що з початку серпня світовий попит коливається біля 104,7 млн барелів/день, що все ще на 90 тис. барелів нижче їхнього прогнозу, проте банки очікують поступового прискорення споживання, передусім завдяки авіаційній галузі й нафтохімії.

Читайте також: ЄС і США продовжують торгувати з Росією на мільярди, але Індія збільшила імпорт у 8 разів, – Reuters

При цьому ринки стикаються з невизначеністю, зауважують аналітики, оскільки президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про додаткове 25% мито на індійські товари через імпорт ними російської нафти, що набуде чинності за три тижні.

Трамп також натякнув на можливі аналогічні заходи проти Китаю і паралельно готує "вторинні" санкції, аби змусити Москву припинити війну проти України. Учасники ринку побоюються, що нова тарифна хвиля може пригальмувати світову торгівлю та попит на паливо, хоча наразі вплив оцінюють як стриманий.

Раніше повідомлялось, що ціни на нафту зросли після погроз Трампа через купівлю Індією російської нафти.