Польська компанія зірвала будівництво сміттєпереробного заводу у Львові, – міськрада

Львівські депутати звернулися до голови Ради міністрів Польщі Дональда Туска через критичну ситуацію з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

"Попри те, що підряд виконує іноземна компанія, фінансують проєкт за кошти громади Львова – це кредитні зобов'язання міста перед міжнародними партнерами та грантові ресурси, спрямовані на користь львів'ян. Компанія вже отримала 29 млн євро, тому для міста принципово важливо, щоб усі роботи були виконані якісно та вчасно", – сказано в повідомленні.

У документі депутати наголосили, що польська компанія Control Process S.A., яка в 2021 році виграла міжнародний тендер на будівництво заводу з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів, не дотримується умов контракту та зриває графіки будівництва.

Окрім того, Львів уже неодноразово йшов назустріч підряднику, продовжуючи терміни робіт.

"4 жовтня 2025 року завершиться термін виконання самого контракту – до цієї дати польський підрядник зобов'язаний завершити всі пуско-налагоджувальні роботи і ввести об'єкт в експлуатацію. Проте на сьогодні вже очевидно, що цього не станеться", – зазначається в повідомленні.

Там наголосили, що хоч підрядник і польський, але кошти, якими фінансується проєкт, – це гроші львів'ян, кредит міста, і саме місто платить за роботи, які не виконуються.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що мова йде не лише про ділові стосунки між містом і підрядником, а й про імідж Польщі в цілому.

"Ми закликаємо польського прем'єра втрутитися в ситуацію в межах національного законодавства. Львів готовий до співпраці і очікує, що компанія Control Process S.A. виконає свої зобов'язання. Це тест для подальшого українсько-польського економічного партнерства", – зауважив Садовий.

Будівництво сміттєпереробного заводу в Польщі

Наприкінці минулого року повідомлялося, що влада Львова візьме кредит на 840 млн грн, а кошти спрямують на добудову сміттєпереробного заводу.

Як повідомлялося, у вересні у Львові зупинили роботи з будівництва сміттєпереробного заводу, оскільки польський підрядник – компанія Control Process SA – порушила істотні умови договору будівництва, заявляли у Львівській міськраді.

Нагадаємо, у квітні 2023 року повідомлялося, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові планується завершити до кінця року, будівельні роботи тоді були виконані на 25%.

Польська компанія Control Process SA створила кілька таких заводів. Один із них, найбільш подібний до львівського – завод у польському Ольштині.

Проєкт будівництва Львівського сміттєпереробного заводу реалізується також за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р). Площа ділянки сміттєпереробного заводу — 9,66 гектарів. Загальна площа під комплексом становить майже 22 тис. квадратних метрів.