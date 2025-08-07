Імпорт товарів в Україну від початку року перевищив експорт на $22,7 мільярда, – Митна служба

Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.

Таким чином, товарообіг України у за перші сім місяців року становив $69,1 млрд, повідомляє Державна митна служба.

"При цьому оподаткований імпорт склав $34,7 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2025 року склало 0,52 $/кг", – зазначається у повідомленні.

За даними Митниці, найбільше до України імпортували товарів з Китаю (на $9,9 млрд), Польщі ($4,4 млрд) та Німеччини ($3,7 млрд).

Водночас українські товари найбільше експортували до Польщі (на $2,9 млрд), Туреччини (на $1,9 млрд) та Італії ($1,3 млрд).

У загальному обсязі імпортованих товарів 68% припадає на такі категорії:

машини, устаткування та транспорт – $18 млрд, при їх митному оформленні сплачено 112,7 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $7,3 млрд, сплачено 57 млрд грн або 15% від усіх митних платежів;

паливо-енергетичні товари – $5,9 млрд, сплачено 105,5 млрд грн або 27% усіх митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $13 млрд;

метали та вироби з них – $2,6 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $2,2 млрд;

При цьому, при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету з початку року сплачено 159,1 млн грн, додали у Митній службі.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року товарообіг України становив $112,3 млрд. Зокрема в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.