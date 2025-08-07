БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Імпорт товарів в Україну від початку року перевищив експорт на $22,7 мільярда, – Митна служба

Імпорт товарів в Україну перевищив експорт на $22,7 мільярда

Протягом січня-липня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $45,9 млрд, а експортували – на $23,2 млрд.

Таким чином, товарообіг України у за перші сім місяців року становив $69,1 млрд, повідомляє Державна митна служба.

"При цьому оподаткований імпорт склав $34,7 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-липні 2025 року склало 0,52 $/кг", – зазначається у повідомленні.

За даними Митниці, найбільше до України імпортували товарів з Китаю (на $9,9 млрд), Польщі ($4,4 млрд) та Німеччини ($3,7 млрд).

Водночас українські товари найбільше експортували до Польщі (на $2,9 млрд), Туреччини (на $1,9 млрд) та Італії ($1,3 млрд).

У загальному обсязі імпортованих товарів 68% припадає на такі категорії:

  • машини, устаткування та транспорт – $18 млрд, при їх митному оформленні сплачено 112,7 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості – $7,3 млрд, сплачено 57 млрд грн або 15% від усіх митних платежів;
  • паливо-енергетичні товари – $5,9 млрд, сплачено 105,5 млрд грн або 27% усіх митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $13 млрд;
  • метали та вироби з них – $2,6 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт – $2,2 млрд;

При цьому, при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету з початку року сплачено 159,1 млн грн, додали у Митній службі.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року товарообіг України становив $112,3 млрд. Зокрема в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.

імпорт (2396) митниця (835) торгівля (958) експорт (3924) Державна митна служба (502)


Ще більше гівна молочного з Польші везіть...от пшекі радіють..
показати весь коментар
07.08.2025 17:32 Відповісти
То есть дальше заголовка ты не читало 🤔
показати весь коментар
07.08.2025 17:38 Відповісти
О, здоров друзяко. В мене 7 акк забанили.

Читала, не хвилюйся. Навіть цифри співставила.
показати весь коментар
07.08.2025 17:49 Відповісти
НБУ в особі Пишного гальмує експорт з України товарів та послуг! Досі в Україну неможливо або дуже дорого переказати кошти за товари та послуги, світові платіжні системи не працюють в Україні, проти криптовалюти НБУ веде війну! З такою політикою державного регулятора неможливо збільшувати експорт, це диверсія проти народу України!
показати весь коментар
07.08.2025 18:07 Відповісти
І 80 % з цього потоку це третьосортний, найнижчої якості китай.
показати весь коментар
07.08.2025 17:40 Відповісти
Ещё одно дальше заголовка не читало 🤣
показати весь коментар
07.08.2025 17:44 Відповісти
Це ти не читало, й магази не відвідуєш.
показати весь коментар
07.08.2025 17:50 Відповісти
Це офіційні дані, і не включено схематози влади.
показати весь коментар
07.08.2025 18:29 Відповісти

