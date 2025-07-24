Нацбанк погіршив прогноз резервів на $4 мільярди: вплинула погода та втрата "торговельного безвізу" з ЄС

Оновлений макроекономічний прогноз Національного банку України (НБУ) передбачає збільшення міжнародних резервів до $53,7 мільярда на кінець 2025 року та їх поступове зменшення до $44,7 млрд станом на кінець наступного року.

Це значно менше, ніж у квітневому прогнозі, коли НБУ прогнозував збільшення резервів до $57,6 млрд грн до кінця поточного року.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій на пресбрифінгу пояснив, що прогноз резервів зменшено майже на $4 млрд через низку факторів.

"Щодо резервів скорочення на $4 мільярди, порівняно із попереднім прогнозом, пов'язане перш за все з вищим попитом на імпортні товари на тлі ширшого дефіциту бюджету, а також меншими обсягами експорту через ситуацію з врожаями та скасуванням пільгового режиму торгівлі з ЄС", – сказав Гелетій.

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Як повідомлялося, Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 мільярда. У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 мільярда, свідчать дані Національного банку (НБУ).

Міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд, за травень вони зменшилися на 4,6%.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили рекордні $46,68 млрд.