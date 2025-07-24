БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
185 2

Нацбанк погіршив прогноз резервів на $4 мільярди: вплинула погода та втрата "торговельного безвізу" з ЄС

Нацбанк погіршив прогноз резервів на $4 мільярди

Оновлений макроекономічний прогноз Національного банку України (НБУ) передбачає збільшення міжнародних резервів до $53,7 мільярда на кінець 2025 року та їх поступове зменшення до $44,7 млрд станом на кінець наступного року.

Це значно менше, ніж у квітневому прогнозі, коли НБУ прогнозував збільшення резервів до $57,6 млрд грн до кінця поточного року.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій на пресбрифінгу пояснив, що прогноз резервів зменшено майже на $4 млрд через низку факторів.

"Щодо резервів скорочення на $4 мільярди, порівняно із попереднім прогнозом, пов'язане перш за все з вищим попитом на імпортні товари на тлі ширшого дефіциту бюджету, а також меншими обсягами експорту через ситуацію з врожаями та скасуванням пільгового режиму торгівлі з ЄС", – сказав Гелетій.

Оновлений макроекономічний прогноз Національного банку

Читайте також: Нацбанк знову погіршив прогнози інфляції та ВВП. Як продовження війни впливає на економіку?

Як повідомлялося, Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 мільярда. У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 мільярда, свідчать дані Національного банку (НБУ).

Міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд, за травень вони зменшилися на 4,6%.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили рекордні $46,68 млрд.

Автор: 

валютний резерв (205) НБУ (9452) торгівля (949) золотовалютний резерв (256)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отак через лапшу на вуха лохтарату виправдовуються спизжені гроші.
показати весь коментар
24.07.2025 16:11 Відповісти
а може ЗЕ і Пишний скинутся на 4 млрд і заповнять втрати.Але вони скоріше собі яйця відріжуть ніж задонатити...
показати весь коментар
24.07.2025 16:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 