Dragon Capital, Philip Morris та MacPaw назвали свої очікування від нового керівника БЕБ, – Forbes
Після призначення керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) у суспільства та бізнесу є очікування, що ефективність інституції має зрости.
Про це представники українських і міжнародних компаній розповіли у бліц-опитуванні Forbes Ukraine.
Зокрема, вони вказують на необхідність вищого рівня прозорості роботи БЕБ, зниження кількості зайвих перевірок, зменшення тиску на "білий" бізнес і посилення боротьби з контрабандою і контрафактом.
"Очікую, що новий керівник БЕБ зможе побудувати сильну, справедливу та прозору інституцію. Важливо, щоб Бюро сприяло зростанню бюджетних надходжень коштом виведення бізнесу з тіні, створюючи при цьому рівні умови для всіх учасників ринку – аби сумлінні платники податків не опинялися у невигідному становищі", – розповів СЕО Dragon Capital Томаш Фіала.
Схожі сподівання щодо посилення боротьби з тіньовим бізнесом має і один з найбільших платників податків України, компанія "Філіп Морріс Україна".
"До новообраного голови БЕБ три сподівання. Перше – зупинити нелегальні виробництва тютюну всередині країни. Друге – зупинити неконтрольований потік сировини та обладнання для нелегального виробництва. Третє – побороти нелегальний ринок вейпів. Держава ввела заборону на продаж електронних сигарет, фактично змусивши Філіп Морріс залишити цей сегмент. Але замість скорочення споживання бачимо зростання нелегального обігу. Часу обмаль, вже у вересні платежі акцизу до бюджету покажуть, наскільки правоохоронні органи та зокрема БЕБ, справляються з наростаючою проблемою нелегальної торгівлі на тютюновому ринку", – прогнозує заступник гендиректора "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков.
"Новий очільник БЕБ має розв’язати насамперед проблему прозорості та передбачуваності роботи бюро. Бізнесу важливо не лише розуміти правила гри, але й бути впевненим, що вони не змінюватимуться щодня й не залежатимуть від особистих інтересів співробітників", – наголосив засновник компанії MacPaw Олександр Косован.
Засновник компанії Inzhur Андрій Журжій також висловив свої пропозиції до нового керівництва Бюро.
"Очікування – що БЕБ нарешті стане справді аналітичним органом у сфері боротьби з економічною злочинністю. Замість тиску на прозорий бізнес, що сплачує податки, отримаємо реальну системну роботу із запобігання вчиненню злочинів несумлінними платниками, які реально ухиляються від сплати податків", – сказав Андрій Журжій.
Як повідомлялося, бізнес-асоціації також позитивно сприйняли призначення Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки та закликали зосередити увагу на нелегальному ринку підакцизних товарів.
