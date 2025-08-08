Нацбанк почав повертати кошти клієнтам підсанкційного "Фрідом Фінанс". Вони були заблоковані майже 3 роки

Депозитарій Нацбанку 7 серпня провів перші перекази державних облігацій і нарахованих коштів, що були виплачені як доходи та погашення за такими цінними паперами клієнтам ТОВ "Фрідом фінанс Україна".

Це стало можливим після того, як НКЦПФР передала фінальний перелік верифікованих інвесторів, повідомляє пресслуба НБУ.

Правила процедури встановлені рішенням НКЦПФР, що набрало чинності 2 серпня. Повернення здійснюється лише клієнтам, включеним до затвердженого Комісією переліку після перевірок СБУ та інших уповноважених органів, наголосили у Нацбанку.

Для повернення активів, інвестору достатньо звернутися до однієї обраної депозитарної установи. Далі отримавши заявку, депозитарій НБУ переказує всі належні цьому власнику держпапери та виплати на рахунки установи для подальшого зарахування.

Як повідомлялося, указом президента України №726/2022 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення РНБО про санкції щодо 1374 юридичних осіб, у тому числі щодо ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

У день ухвалення указу Freedom Holding Corp. повідомила про продаж російських компаній ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" та вихід з російського бізнесу, а також вказала, що російське громадянство її співвласника та голови Тімура Турлова анульовано з 22 вересня. Нині він є громадянином Казахстану.

9 листопада НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ "Фрідом Фінанс Україна". Відповідно, всі активи компанії та клієнтів були заблоковані. Загалом йдеться про 12 800 рахунків у цінних паперах на 3,5 млрд грн.

Після численних скарг інвесторів президент Володимир Зеленський у січні 2025 року увів у дію рішення РНБО про зміни до санкцій щодо компанії. Зокрема, у пункті щодо блокування активів тепер міститься виняток для клієнтів та депонентів підсанкційної особи. Також скасовано заборону на здійснення фінансових операцій із придбання державних облігацій.

Freedom Holding Corp. – заснований на той час громадянином РФ Тімуром Турловим фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснював операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі.

За підсумками січня 2022 року російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис.

В Україні Freedom Holding Corp. був представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна"/ Freedom Holding Corp. також з 2020 року була найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої.