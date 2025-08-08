"Укрзалізниця" розробила план подолання дефіциту пасажирських квитків. ІНФОГРАФІКА

"Укрзалізниця" розробила стратегічний план, спрямований на подолання дефіциту пасажирських квитків за наступні три роки.

План був презентований 8 серпня на пресконференції в Києві, передає LIGA.net.

Як зазначається, ситуація з квитками на поїзди в Україні різко загострилася влітку 2025 року. На ключових напрямках попит на квитки в декілька разів перевищив пропозицію.

Для прикладу, за тиждень з 28 липня до 3 серпня в букінговій системі "Укрзалізниці" 142 тис. разів шукали найпопулярніший маршрут Київ – Львів, хоча доступних місць – всього 18 465.

Як пояснили в "Укрзалізниці", дефіцит місць насамперед спричинений втратою вагонів.

У період 2019-2024 років з обігу вибули 1087 пасажирських вагонів: 28 були знищені, 265 залишились на окупованій території, а 794 досягли граничного терміну служби.

У 2025-2029 роках через досягнення граничного терміну доведеться вивести з експлуатації ще 300 вагонів.

Таким чином, "Укрзалізниця" планує чотири основні кроки для розв'язання проблеми дефіциту місць:

підвищення ефективності використання рухомого складу;

великі замовлення нових вагонів. Після періоду низьких поставок (нуль вагонів за 2012-2015 роки) планується купувати по 100 вагонів щорічно протягом 2026-2028 років;

збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за три роки й до 40% – за п'ять років. Це забезпечить більшу операційну гнучкість, швидшу оборотність рухомого складу, комфортніші сучасні поїзди. На середніх відстанях, наприклад, на маршруті Київ – Львів, поїзди зможуть ходити кожні три години. Планується додати понад 20 нових швидкісних сполучень;

перезавантаження регіонального сполучення. Оскільки для 27% пасажирів поїздів далекого нічного сполучення насправді потрібні короткі маршрути до 300 км, планується розробка перспективних регіональних маршрутів для електропоїздів (наприклад, Київ – Вінниця, Київ – Черкаси, Харків – Дніпро, Запоріжжя – Дніпро) та дизель-поїздів (наприклад, Львів – Ясіня, Хмельницький – Кам'янець-Подільський, Ковель – Коростень – Житомир, Коломия – Шепетівка).

Для реалізації цих планів "Укрзалізниці" необхідна системна державна підтримка та гроші на закупівлю нових вагонів і електропоїздів Hyundai, ремонт вагонів та електропоїздів.

Також "Укрзалізниця" розраховує на компенсації з місцевих бюджетів за хронічно збиткові приміські маршрути й на їх замовлення громадами.







Як повідомлялося, з 25 липня "Укрзалізниця" посилила контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди через скарги на неналежний контроль документів поїзними бригадами – зокрема, чи збігаються ім'я в квитку та в паспорті пасажира.

Однак за перші кілька днів посиленого контролю лише у 0,1% пасажирів виявили порушення, а невідповідність прізвища у документах та квитках – лише у кількох осіб.