Ukraine Facility: ЄС виділив Україні 3 мільярди євро. Сума мала бути на 1,5 мільярда більшою

Рада Європейського Союзу сьогодні, 8 серпня, ухвалила рішення про надання Україні 3,06 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі", – зазначила Свириденко.

Ukraine Facility – це фінансова підтримка України від Європейського Союзу в розмірі 50 млрд на 2024-2027 роки. Програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння євроінтеграції України.

Нагадаємо, на початку серпня Кабінет Міністрів затвердив зміни до Плану України, який визначає зобов'язання української влади для отримання коштів за програмою європейської допомоги Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро.

До того повідомлялося, українська влада не виконує всі передбачені Планом України реформи для отримання коштів за програмою Ukraine Facility.

Через це ЄС зменшить розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках Ukraine Facility, про який українська влада попросила ще в червні, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшать до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Раніше Міністерство фінансів України повідомляло, що у 2025 році в межах Ukraine Facility планувалося надходження близько 12,5 млрд євро фінансової підтримки для України, з яких 1,5 млрд євро у вигляді грантової підтримки. Водночас, згідно з умовами програми, обсяг траншів прив'язаний до виконання Україною ключових індикаторів.

На початку червня цього року міністр фінансів Сергій Марченко звертався до народних депутатів із проханням вчасно ухвалювати закони в рамках взятих Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами.

"Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання за Ukraine Facility", – констатував тоді Марченко.