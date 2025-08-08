Дохідність готельного номера в Буковелі за рік зросла на 27%. Скільки коштує зупинитися на ніч у різних містах?

Середня дохідність готельного номера (RevPar) в Буковелі (Івано-Франківська область) у першому кварталі 2025 року зросла на 27% – до $109 порівняно з аналогічним періодом 2024 року, у Львові – на 23%, до $35, в Києві – на 14%, до $24.

Про це повідомили в компанії "EY в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"Операційні показники готелів України продовжують зростати – в більшості міст за рахунок збільшення рівня заповнюваності, а в окремих локаціях через зростання середньої вартості номерів", – розповів керівник напрямку консультаційних послуг у сфері нерухомості компанії Ростислав Хома.

За його словами, загалом в усіх ключових туристичних та ділових регіонах України в цей період було зафіксовано зростання показника середньої дохідності на номер.

Таке зростання стало результатом поєднання кількох чинників: підвищення попиту на готелі, активізації внутрішнього туризму, а також зростанням середньої вартості номерів (ADR).

Найвищі показники дохідності на ринку в першому кварталі 2025 року традиційно продемонстрували готелі Буковелю. Таке зростання стало можливим насамперед за рахунок збільшення середньої вартості номерів до $183 (+29% порівняно з першим кварталом 2024 року), незважаючи на незначне зниження завантаженості.

Готелі Києва у середньому показали зростання RevPar із $21 до $24 (+14% до першого кварталу 2024 року) при майже незмінному ADR у $61. Високу динаміку зростання доходів на номер показали також п'ятизіркові готелі столиці. RevPar у цьому сегменті зріс з $55 до $76 (+39% до першого кварталу 2024 року) при стабільному ADR на рівні $171.

У Львові середня дохідність номерів зросла з $29 до $35 (+23%), що пояснюється в основному через зростання попиту, оскільки середня вартість проживання при цьому залишилась на рівні $75 за ніч.

Відповідно до даних Державного агентства з розвитку туризму, загальний обсяг туристичного збору в Україні за перше півріччя 2025 року склав $3,4 млн, що на 26% більше по відношенню до аналогічного періоду 2024 року ($2,7 млн).

Найбільші обсяги туристичних надходжень від туристичного збору зафіксовано в Києві (33,6 млн грн), Львівській (26,6 млн грн) та Івано-Франківській (22,1 млн грн) областях, що свідчить про концентрацію попиту у великих містах і ключових туристичних регіонах.

Відновлення внутрішнього й ділового туризму підтверджує й позитивна динаміка заповнюваності готелів.

Так, у Києві цей показник зріс з 35% у першому кварталі 2024 року до майже 40% у першому кварталі 2025 року (+4 відсоткових пункти), що підтверджує подальше пожвавлення бізнес-активності в столиці.

П'ятизіркові готелі Києва показали ще кращі результати: протягом першого кварталу завантаженість готелів високого цінового сегменту складала 45% (+12 в.п. порівняно з аналогічним періодом 2024 року).

"П'ятизіркові готелі Києва вже перевищили довоєнні рівні завантаженості, відновивши позиції за рахунок збільшення попиту з боку дипломатичних делегацій, іноземних ЗМІ, міжнародних організацій та міжнародних фінансових інституцій", – пояснив Хома.

У Львові, де протягом 2024 року спостерігалося тимчасове просідання попиту, у першому кварталі ситуація почала змінюватися: середній показник заповнюваності готелів склав 47%, що на +8 в.п. перевищує аналогічний показник 2024 року.

В Одесі завантаженість готелів зросла на 2 п.п – до 24%, що може бути пов'язано з ефектом відновлення внутрішнього туризму та загальним пожвавленням ринку.

Буковель, як і раніше, утримує лідерські позиції серед усіх аналізованих напрямів. Незважаючи на незначне зниження завантаженості з 59% до 57% (-2 в.п.) протягом першого кварталу, показник лишається найвищим в Україні.

Як повідомлялося, у січні-травні місцеві бюджети України отримали 132 млн грн туристичного збору, тоді як за п'ять місяців минулого року надійшло 98,6 млн грн.

Перед тим стало відомо, що влада Львова підвищила ставки туристичного збору для іноземців. Якщо раніше іноземці платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка – 80 грн за добу.