Нацбанк продав понад $840 мільйонів з резервів для підтримки курсу гривні за тиждень

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 4 по 8 серпня зріс до $842,6 мільйона, порівняно із $639,6 млн тижнем раніше.

При цьому минулого тижня Нацбанк майже не купував валюту на міжбанку, придбавши лише $0,05 млн, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $21,62 млрд, а купив – всього $37,76млн.

Читайте також: Резерви Нацбанку зменшилися на $2 мільярди за місяць. Куди витрачали валюту?

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.