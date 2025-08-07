Резерви Нацбанку зменшилися на $2 мільярди за місяць. Куди витрачали валюту?
Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2025 року становили $43,03 млрд, зменшившись у липні на 4,5%.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.
Як зазначається, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).
Втім, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, наголошують у Нацбанку.
Зокрема, чистий продаж валюти НБУ в липні становив $3,46 млрд.
Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2,12 млрд, зокрема:
- $1,17 млрд – від Європейського Союзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $513,2 млн – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);
- $414 млн – від розміщення ОВДП;
- $23,9 млн – через рахунки Світового банку.
При цьому на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць спрямували $793 млн, серед них:
- $638,5 млн – обслуговування та погашення ОВДП;
- $85,1 млн – обслуговування облігацій зовнішніх державних позик Україн;
- $61,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $7,1 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
- $1,1 млн – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.
Окрім того, в липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.
Як повідомлялося, Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 мільярда. У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 мільярда, свідчать дані Національного банку (НБУ).
Міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд, за травень вони зменшилися на 4,6%.
Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили рекордні $46,68 млрд.
Славте Zе ******** та славте самі себе.
Мабуть "золоті унітази" та преміум автівки "слуг зелені".
Україна втратила тисячі підприємств та мільйони гектарів земель за час війни з паРашою
з 2014 по 2025 рік. Отримані збитки оцінюються у сотні мільярдів доларів. В цей час в Україні
під час війни суттєво зросла кількість мільйонерів. Про це свідчить інформація про доходи
за 2022 - 2025 роки. І виходить що на 1334 особи зросла кількість громадян зі статком
понад мільйон. До війни в Україні налічувалося 8177 мільйонерів, а зараз - 9511 цих осіб.