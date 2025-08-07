Резерви Нацбанку зменшилися на $2 мільярди за місяць. Куди витрачали валюту?

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2025 року становили $43,03 млрд, зменшившись у липні на 4,5%.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Як зазначається, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Втім, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, наголошують у Нацбанку.

Зокрема, чистий продаж валюти НБУ в липні становив $3,46 млрд.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2,12 млрд, зокрема:

$1,17 млрд – від Європейського Союзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$513,2 млн – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);

$414 млн – від розміщення ОВДП;

$23,9 млн – через рахунки Світового банку.

При цьому на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць спрямували $793 млн, серед них:

$638,5 млн – обслуговування та погашення ОВДП;

$85,1 млн – обслуговування облігацій зовнішніх державних позик Україн;

$61,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,1 млн – обслуговування боргу перед ЄС;

$1,1 млн – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.

Окрім того, в липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.

Як повідомлялося, Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 мільярда. У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 мільярда, свідчать дані Національного банку (НБУ).

Міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд, за травень вони зменшилися на 4,6%.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили рекордні $46,68 млрд.