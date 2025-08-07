БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Резерви Нацбанку зменшилися на $2 мільярди за місяць. Куди витрачали валюту?

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2025 року становили $43,03 млрд, зменшившись у липні на 4,5%.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Як зазначається, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

Втім, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, наголошують у Нацбанку.

Зокрема, чистий продаж валюти НБУ в липні становив $3,46 млрд.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2,12 млрд, зокрема:

  • $1,17 млрд – від Європейського Союзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $513,2 млн – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF);
  • $414 млн – від розміщення ОВДП;
  • $23,9 млн – через рахунки Світового банку.

При цьому на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць спрямували $793 млн, серед них:

  • $638,5 млн – обслуговування та погашення ОВДП;
  • $85,1 млн – обслуговування облігацій зовнішніх державних позик Україн;
  • $61,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $7,1 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
  • $1,1 млн – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.

Окрім того, в липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.

Читайте також: Нацбанк знову погіршив прогнози інфляції та ВВП. Як продовження війни впливає на економіку?

Як повідомлялося, Міжнародні резерви України станом на 1 липня цього року становили $45,07 мільярда. У червні вони зросли на 1,2%, або на $0,53 мільярда, свідчать дані Національного банку (НБУ).

Міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд, за травень вони зменшилися на 4,6%.

Станом на 1 травня міжнародні резерви України становили рекордні $46,68 млрд.

+4
працюють зельоні гниди .. пухне їх крипта
07.08.2025 18:16
+3
При Порошенко та Гройсмане такого не уло. Валютні резерви зростали як і казна.
Славте Zе ******** та славте самі себе.
07.08.2025 18:16
+1
Застава за Чернишова багато потягла...
07.08.2025 18:20
$638,5 млн - обслуговування та погашення ОВДП...
07.08.2025 18:44
А в іншій статті - гривня зміцнилась..
07.08.2025 18:19
Вже пішли праправнукам на прібарахліться своїм внукам.
07.08.2025 18:25
За даними Митниці, найбільше до України імпортували товарів з Китаю (на $9,9 млрд)
Мабуть "золоті унітази" та преміум автівки "слуг зелені".
07.08.2025 18:33
90% шукайте в каманах лідора усі схематози від нього
07.08.2025 19:21
Так крали, крадемо і далі крастимемо .... все більше і більше! Банда ЗЕ білів!
Україна втратила тисячі підприємств та мільйони гектарів земель за час війни з паРашою
з 2014 по 2025 рік. Отримані збитки оцінюються у сотні мільярдів доларів. В цей час в Україні
під час війни суттєво зросла кількість мільйонерів. Про це свідчить інформація про доходи
за 2022 - 2025 роки. І виходить що на 1334 особи зросла кількість громадян зі статком
понад мільйон. До війни в Україні налічувалося 8177 мільйонерів, а зараз - 9511 цих осіб.
07.08.2025 19:23
Треба розграбити все, бо може війна закінчитись
07.08.2025 19:35
Жирні пики Умерова та Єрмака не дадуть сбрехати куди.
07.08.2025 19:38

