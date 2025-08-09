Зеленський підписав закон про мораторій на стягнення боргів з аграріїв у зоні бойових дій

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану".

Відповідний законопроєкт №12148 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 8 серпня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон ще у березні 2025 року.

Серед іншого, він передбачає заборону на стягнення боргів із фермерів, чиї активи розташовані на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, а також призупиняє примусове стягнення кредитних зобов'язань.

У пояснювальній записці до відповідного законопроєкту зазначалося, що багато аграрних підприємств втратили активи та земельні ділянки через воєнні дії, що унеможливлює виконання зобов'язань перед кредиторами. Таким чином примусове стягнення боргів в умовах воєнного стану призведе до банкрутства та повної втрати активів.

Так, із метою підтримки аграрного сектору закон передбачає:

заборону на примусове стягнення боргів за кредитами та лізинговими зобов'язаннями на період воєнного стану та протягом року після його завершення;

продовження строку дії кредитних та лізингових договорів на період призупинення нарахування та сплати платежів;

зупинення виконавчих дій, включно з арештом коштів та стягненням заставного майна, на період призупинення нарахування та сплати зобов'язань.

Як вказували автори законопроєкту, його ухвалення допоможе захистити аграріїв, які опинились у складній ситуації через війну, та запобігти їхньому банкрутству.