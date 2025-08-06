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Новини Перевірки бізнесу
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Перевірки бізнесу не заборонені, а обмежені: Голова Податкової пояснила, як працює обіцяний Зеленським мораторій

Як працює обіцяний Зеленським мораторій на перевірки

Ініційоване Володимиром Зеленським рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу не забороняє податкові перевірки.

Про це в. о. голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух розповіла під час зустрічі із бізнесом, коментуючи ключові деталі виконання мораторію, встановленого рішенням РНБО, інформує пресслужба відомства.

Вона пояснила, що перевірки податкової не заборонені, а обмежені. Це обмеження стосується платників податків з низьким ступенем ризиків.

Голова Податкової служби уточнила, що станом на зараз повинно бути не менше двох ризиків, щоб можна було піти на фактичну перевірку до платника, а для ФОПів-єдинників 1-2 груп – не менше 3 ризиків.

Карнаух додала, що попри мораторій планові податкові перевірки тривають за графіком, адже для зміни підходів потрібно міняти порядок затвердження плану, передбачений Податковим кодексом та наказом Мінфіну.

"Масового виходу податківців на суб'єкти господарювання не було, немає і не буде. А коли перевірка трапляється – справедливість та законність понад усе. Це категорична принципова позиція в рамках виконання рішення Ради національної безпеки й оборони", – пообіцяла в.о. голови ДПС.

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Як повідомлялось, 21 липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів. Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.

Автор: 

мораторій (128) податки (2534) перевірка (665) Державна податкова служба (416) Державна митна служба (501)


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Топ коментарі
+6
Тобто, ЗЄ, як завжди, *******.
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06.08.2025 10:16 Відповісти
+5
красота!
на зе!поца сруть навіть його підлеглі!
який, в сраку, мораторій?
а кормитися, чесним податківцям, з чого?
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06.08.2025 10:12 Відповісти
+3
Обісцяний зеленським мораторій
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06.08.2025 10:19 Відповісти
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красота!
на зе!поца сруть навіть його підлеглі!
який, в сраку, мораторій?
а кормитися, чесним податківцям, з чого?
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06.08.2025 10:12 Відповісти
Тобто, ЗЄ, як завжди, *******.
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06.08.2025 10:16 Відповісти
Виходить так.
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06.08.2025 10:29 Відповісти
Україна спростила набуття громадянства для іноземних військових-добровольців

Водночас подання на громадянство навіть за спрощеною процедурою все одно потребує проходження складної перевірки і затвердження президентом України.
Мілевський також зазначив, що у випадках втрати паспорта добровольці практично не мають легальних шляхів отримання українського громадянства, і ця проблема потребує вирішення на рівні державних органів.
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06.08.2025 10:55 Відповісти
Перевірок немає,але вони є!Оруел відпочіває!!!
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06.08.2025 10:18 Відповісти
коротше кажучи, заборона на перевірки є, але є одне але, якщо податківцям дуже хочеться - то можна.
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06.08.2025 10:18 Відповісти
Обісцяний зеленським мораторій
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06.08.2025 10:19 Відповісти
Підміна понять - це реформи по Зєлємойським квартальним понятіям.
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06.08.2025 10:19 Відповісти
До перевіряєтесь що скоро не буде кого..
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06.08.2025 10:20 Відповісти
ну звичайно, а як же тоді ГЕТЬманцЄву дань збирати.
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06.08.2025 10:23 Відповісти
І мораторій обісцяний зеленським!
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06.08.2025 10:27 Відповісти
На заставці статті вимагаю фото в. о. голови ДПС Лесі Карнаух. Для чого ліплять фото небритого лідора всесвіту?
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06.08.2025 10:34 Відповісти
"...повинно бути не менше двох ризиків, щоб можна було піти на фактичну перевірку до платника..." Джерело: https://censor.net/n3567199

Традиційне питання: скільки коштує -1 ризик?
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06.08.2025 10:49 Відповісти
Хиртый квартальный мораторий - заборона есть,но ее нет,кто заплатил хабарчика,тот под мораторием,кто зажал,к тому придут и разожмут.
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06.08.2025 11:14 Відповісти
Знову царь добрий, а бояри погані.
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06.08.2025 11:17 Відповісти

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