Мораторій на перевірки бізнесу від Зеленського: Митниця пояснила, як він працюватиме

Державна митна служба України (ДМС) не проводитиме документальні перевірки суб’єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів (АЕО) та підприємств із незначним ступенем ризику, за винятком тих, що здійснюють діяльність, пов’язану з обігом підакцизних товарів.

Про це в.о. начальника управління проведення митного аудиту Тернопільської митниці Галина Борук розповіла на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Мораторій триватиме, ймовірно, до року й охоплюватиме лише підприємства з низьким рівнем ризику та авторизованих економічних операторів. На сьогоднішній день в зоні діяльності Тернопільської митниці є 10 підприємств, які отримали статус авторизованих економічних операторів", – повідомила представниця Митної служби.

За її словами, рішення РНБО у сфері митного контролю означає заборону на планові та позапланові перевірки, якщо відсутні чіткі підстави для втручання. Борук уточнила, що митні органи позбавлені права здійснювати перевірки таких суб'єктів господарювання без попереднього погодження з вищим керівництвом або без підстав, заснованих на використанні ризик орієнтованого підходу.

Втім, перевірки залишаються дозволеними для компаній, які займаються товарами "підвищеного ризику" – підакцизними (алкоголь, тютюн, паливо) чи подвійного призначення, зауважила посадовиця.

Вона додала, що рішення про мораторій також передбачає перевірку чинних кримінальних проваджень, відкритих проти бізнесу, включаючи ті, що стосуються і митних правопорушень.

Згідно з інформацією на сайті ДМС, станом на 29 липня статус АЕО по всій Україні отримали 100 підприємств. Наявність авторизації АЕО у компанії дає змогу скористатися всіма перевагами АЕО та полегшить доступ до спрощень, передбачених Митним кодексом та Конвенцією про процедуру спільного транзиту.

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Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу.

Анонсуючи це рішення, голова держави обіцяв, що мораторій передбачатиме "заборону на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу", за винятком ризикових "тіньових" галузей.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд вже затвердив план реалізації цього рішення РНБО. За її словами, Податкова та Митна служба призупиняь більшість перевірок для компаній із низьким ризиком, залишаючи контроль лише у високоризикових сферах – зокрема в обігу підакцизних товарів. Крім того, протягом місяця Держрегуляторна служба разом із міністерствами має підготувати пропозиції щодо дерегуляції й скорочення зайвих дозволів.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом вже вводив у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.