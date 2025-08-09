СОТ покращила прогноз світової торгівлі на 2025 рік. Цьому допомогли тарифи Трампа

Світова організація торгівлі очікує, що глобальна торгівля товарами у 2025 році зросте на 0,9%, при цьому раніше прогнозувався спад на 0,2%.

Про це свідчить оновлений прогноз Світової організації торгівлі (СОТ), передає Інтерфакс-Україна.

Причиною покращення прогнозу в організації вказують пожвавлення імпорту у США напередодні підвищення мит, що стимулювало бізнес активно поповнювати запаси за значно меншими цінами.

"Світова торгівля продемонструвала стійкість перед обличчям постійних потрясінь, включно з нещодавнім підвищенням мит", - заявила голова СОТ Нгозі Оконджо-Івеала.

Водночас СОТ застерігає, що ефекти нещодавніх тарифних рішень США ще повністю не проявилися, а невизначеність і надалі тиснутиме на інвестиційну активність та ланцюги постачання.

Регіональні оцінки організації на 2025 рік наступні:

Північна Америка – експорт знизиться на 4,2% (попередньо −12,6%), імпорт на 8,3% (раніше −9,6%).

експорт знизиться на 4,2% (попередньо −12,6%), імпорт на 8,3% (раніше −9,6%). Азія – експорт зросте на 4,9%, коли імпорт на 3,3% (раніше очікувалось зростання на 1,6% за двома показниками).

експорт зросте на 4,9%, коли імпорт на 3,3% (раніше очікувалось зростання на 1,6% за двома показниками). Європа – експорт впаде на 0,9% (попередньо +1,0%), коли імпорт зросте на 0,4% (раніше очікувалось +1,9%).

Також на 2026 рік СОТ знизила прогноз зростання світової торгівлі товарами до 1,8% із 2,5%, зважаючи на збереження невпевненості бізнесу та ризики від нових торговельних бар’єрів.

Раніше повідомлялось, що СОТ спрогнозувала падіння світової торгівлі товарами через мита Трампа. Без них мало би бути зростання.