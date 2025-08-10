Технологічна революція "на порозі": У Китаї спрогнозували прорив у масовому застосуванні гуманоїдних роботів вже за 1-3 роки

Штучний інтелект, достатній для масового застосування в гуманоїдних роботах, залишається ключовим викликом галузі.

Про це заявив засновник і CEO китайської компанії Hangzhou Unitree Technology Ван Сінсін на World Robots Conference в Пекіні, повідомляє Bloomberg.

За його словами, індустрія "за рік-три до того моменту, подібного до прориву ChatGPT в 2022 році, коли чат-бот OpenAI миттєво став хітом і перетворив ШІ на повсякденний термін".

Ван Сінсін додав, що наразі напрямок руху повністю зрозумілий, просто ніхто ще не матеріалізував потрібні моделі. Попри випробування "людиноподібних роботів" на заводах (сортування матеріалів, контроль якості), масштабуванню заважає брак відповідних AI-моделей для автономних дій у реальному світі.

Повідомляється, що наразі китайські виробники пропонують роботів гуманоїдів за достатньо прийнятними цінами – близько $6 тис. за одинцю, але до серійного випуску ще жодна не дійшла.

При цьому ринок підігрівають гучні демонстрації – від телешоу з участю роботів Unitree до відео з "робопсом", що злетіло в тренди та підштовхнуло котирування компаній. Водночас приклад 2025 року показує, що це радше промо, ніж технологічний прорив, оскільки під час інших публічних тестів більшість роботів часто спотикалися чи відбувались інші проблемні ситуації.

Unitree очікує, що поява дієвих моделей керування й сприйняття, як аналог поточних "великих мовних моделей" для роботів – відкриє шлях до масового впровадження.

Зауважимо, що за умови успішного освоєння відповідної технології, світова економіка увійде в нову технологічну революцію, як це колись було з появою парової машини чи перших ПК та інтернету.

